Le vaccin anti-Covid pour les 5-11 ans: "Un apport limité, mais réel"

Faut-il faire vacciner ses enfants âgés entre 5 et 11 ans? On fait le point avec le Professeur Stéphane Moniotte (UCLouvain).

Au pied du sapin et dans la foulée des fêtes de fin d’année, bon nombre de parents ont reçu une invitation à la vaccination contre le Covid-19 adressée à leurs enfants. En effet, dès ce mercredi, deux premiers centres wallons accueilleront les premiers candidats âgés de 5 à 11 ans (lire ci-dessous).

Pour le Professeur Stéphane Moniotte, chef du Département de pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc, cette campagne s’inscrit dans une double approche de la gestion de l’épidémie. Il s’agit en effet d’analyser " le bénéfice individuel pour l’enfant " d’une part, mais aussi le "bénéfice collectif ou sociétal" d’autre part.

Un avantage réel

D’un point de vue strictement médical, "on ne peut certainement pas dire que ce vaccin ne sert à rien " pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans. Mais il est vrai aussi que son apport "est limité. Parce que la grande majorité de ces enfants qui contractent le virus ne sont pas très malades."

Pourtant, le vaccin représente malgré tout un avantage aux yeux du médecin: "Le fait d’être vacciné aidera ces enfants à ne pas être trop souvent absents à l’école, à pouvoir poursuivre leurs activités extrascolaires de façon normale et à éviter les quarantaines. De plus, ce vaccin représente également un bénéfice pour l’enfant et sa famille ou ses proches, vu qu’il aidera à limiter la transmission du virus, notamment vers les membres de la famille qui sont plus à risque ou plus fragiles."

Quant à la dimension collective ou sociétale de cette vaccination des plus jeunes, là encore, l’impact s’avère limité, mais bien réel: "Ce n’est peut-être pas la tranche d’âge où circule le plus le virus à l’heure actuelle, mais ça devrait finir par arriver dans la mesure où elle coïncidera avec les derniers non vaccinés au sein de notre société ".

Quels risques?

Si de nombreux parents ont fait le choix de la vaccination pour eux-mêmes (selon les chiffres publiés lundi matin par Sciensano, 88% des Belges âgés de 18 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin et 53% ont reçu leur dose booster), certains se montrent hésitants à l’idée de mettre leurs enfants à contribution.

Dès lors qu’ils n’en tireraient qu’un bénéfice médical limité, n’est-il en effet pas dangereux d’inoculer un vaccin qui pourrait, au contraire, entraîner certains effets secondaires négatifs pour ces enfants? "Il existe en effet un risque de réaction, plutôt banale, à la vaccination, qui implique notamment des courbatures ou un peu de fièvre, admet Stéphane Moniotte. Mais la seule complication véritable que l’on ait pu observer chez des enfants vaccinés est le risque de myocardite", c’est-à-dire une réaction inflammatoire du système cardiovasculaire. Heureusement, cela ne concerne "que 6 à 8 enfants sur 100 000". D’ailleurs: " Je suis Chef du service de cardiologie à Saint-Luc et je n’en ai jamais vu".

Pathologies sous-jacentes

Il n’existe donc que quelques rares cas dans lesquels la vaccination pour les enfants sera déconseillée. À l’inverse, elle sera recommandée pour les enfants atteints de certaines pathologies chroniques et pour lesquels le risque de complications graves de la maladie, voire de décès est plus élevé (maladies pulmonaires, rénales, hépatiques, neurologiques ou cardiovasculaires chroniques, cancers hématologiques, troubles immunitaires ou encore de trisomie 21 – liste à découvrir ici).

"Depuis le début de la pandémie, il y a très peu de décès recensés chez les plus jeunes patients, observe le Professeur Moniotte, lequel en compte 3 pour l’ensemble du pays. Mais il s’agissait tous d’enfants présentant des conditions prédisposantes graves sous-jacentes".

22 000 inscrits et 2 premiers centres ouverts ce mercredi Lancée le 22 décembre en Région de Bruxelles-Capitale et le 30 en Flandre, la vaccination des 5-11 ans débutera en Wallonie ce mercredi. Deux premiers centres ouvriront ainsi ce 12 janvier après-midi: il s’agit du centre de vaccination de Liège, situé en Féronstrée, et de celui de Mons, implanté au cœur de hall omnisports Mons Arena. "La vaccination des enfants pourra s’effectuer le mercredi après-midi et le samedi, soit durant les périodes où ils ne fréquentent pas l’école", précise-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Les autres centres wallons de vaccination accueilleront quant à eux les enfants à partir du mercredi 19 janvier après-midi. À l’heure actuelle, 22 000 enfants de cette tranche d’âge se sont inscrits sur les listes de rendez-vous, ce qui représente environ 7% des Wallons âgés entre 5 et 11 ans. "Cela reste un bon démarrage, compte tenu du fait que les parents ont reçu le courrier durant la période des congés et que l’on se doute que le succès ne sera pas le même que chez les adultes", nous glissait-on encore, hier midi, au cabinet de la ministre.

L’ombre d’Omicron

À cause du variant Omicron, le nombre de nouvelles infections repart à la hausse. Sauf chez les très jeunes.

Alors que le pays s’organise face à l’offensive d’Omicron, bien plus contagieux que les précédents variants mais qui semble également moins agressif, il reste à ce jour difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines.

"Un rebond est toujours possible, il faut voir comment la situation va évoluer, reprend le professeur Moniotte, membre par ailleurs de la Task Force Covid-19. Pour l’instant, la courbe des hospitalisations chez les plus jeunes suit celle des adultes où l’on recense essentiellement des non vaccinés. On observe ces derniers jours une légère hausse d’admissions chez les patients plus jeunes, mais pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 135 lits de notre unité pédiatrique, seul un est occupé par un enfant en soins intensifs, lequel souffre d’une pathologie sous-jacente. Pour le reste nous avons deux ou trois enfants hospitalisés parce qu’ils sont positifs, mais ceux-ci ne souffrent pas d’une forme sévère de la maladie. Peut-être aurait-il mieux valu concentrer l’effort de vaccination sur la dose booster pour les adultes avant de le proposer aux enfants? "

Nouvelles infections stables chez les 9 ans et moins

Les chiffres publiés hier matin par l’institut de santé publique Sciensano montrent en effet que le virus se propage à nouveau sensiblement plus vite dans à peu près toutes les tranches d’âge de la société.

Les enfants âgés de 9 ans et moins semblent cependant plus épargnés, avec un nombre de nouvelles infections relativement stable depuis trois semaines.

Logique: avec la fermeture des écoles depuis le 17 décembre, ceux-ci ont limité leurs contacts plus fortement qu’à l’habitude.