Le débrief du jour: Démission de Crucke | Funérailles des frères Bogdanoff | Djokovic libéré

Le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke démissionne pour devenir juge à la cour constitutionnelle; Les funérailles d’Igor et Grichka Bogdanoff ont été célébrées à Paris; Novak Djokovic libéré mais pas tiré d’affaire: voici ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’actualité de ce lundi 10 janvier 2022.

1. Jean-Luc Crucke démissionne: «Mes convictions libérales ne sont plus en adéquation avec mon parti»

Ce matin, Jean-Luc Crucke a convié la presse pour annoncer sa démission du gouvernement wallon. Retrouvez sa réaction et celle de Georges-Louis Bouchez en vidéo.

+ LIRE | Démission de Jean-Luc Crucke : " Il faut être en accord avec soi-même "

La classe politique a également commenté ce départ du désormais ex-ministre wallon du Budget vers la cour constitutionnelle.

+ LIRE | " Le plus mauvais moment pour quitter le navire ", regrette André Antoine

+ LIRE AUSSI | Philippe Henry salue sa décision : " Ses convictions ont primé sur ses fonctions, ça devrait toujours être comme ça "

2. Covid: le pic de la 4e vague est dépassé

Le taux de positivité en Belgique est de l’ordre de 25%, soit un quart de tests positifs.

+ LIRE | Chiffres Covid en Belgique ce lundi 10 janvier 2022 : avec plus de 18.000 nouvelles infections, le pic de la 4e vague est dépassé

3. Les funérailles des frères Bogdanoff ont eu lieu

Une messe en hommage aux frères Bogdanoff a été célébrée en l’église de la Madeleine, à Paris. Ils seront ensuite inhumés mercredi dans leur village d’enfance, dans le Gers.

+ LIRE | Les funérailles d’Igor et Grichka Bogdanoff célébrées en l’église de la Madeleine à Paris (vidéo)

4. Les Golden Globes boudés, un Coréen de «Squid Game» primé

Les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix cinématographiques, ont été cette année désertés par les stars hollywoodiennes. "The Power of the Dog" et "West Side Story" ont remporté les principaux prix lors d’une cérémonie

+ LIRE | " The Power of the Dog " et " West Side Story " grands vainqueurs de Golden Globes boudés par Hollywood

À 77 ans, O Yeong-su, le "joueur 001" de la série coréenne "Squid Game", produite par Netflix, a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Il est le premier Coréen à être primé lors de cette cérémonie.

+ LIRE | À 77 ans, O Yoeng-su, primé aux Golden Globes et enfin reconnu mondialement grâce à " Squid Game " et Netflix

5. Djokovic libéré, mais il risque d’être expulsé

Un juge a ordonné ce lundi la libération de Novak Djokovic du centre de rétention où il a été placé, une victoire pour le tennisman qui souhaite entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, même si le gouvernement australien a averti qu’il pouvait encore imposer son expulsion.

+ LIRE | Le juge ordonne la libération de Djokovic, qui pourrait jouer l’Open d’Australie

Sur les réseaux sociaux, le Serbe s’est dit "heureux et reconnaissant" de cette décision.

+ LIRE | Novak Djokovic : " Malgré tout ce qu’il s’est passé, je veux rester et essayer de participer à l’Open d’Australie "