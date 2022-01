Fascinant: un tableau de Rembrandt en ligne composé de… 717 milliards de pixels

Le Rijksmuseum publie en ligne la plus grande photo au monde d’une œuvre d’art numérisée dans ses moindres détails.

Le Rijksmuseum d’Amsterdam repousse les limites de la numérisation d’une œuvre d’art. Le célèbre musée néerlandais vous autorise à découvrir en ligne l’incroyable version numérique du tableau La Ronde de nuit (1642) de Rembrandt.

Les chiffres sont vertigineux: 717 milliards de pixels composent ce cliché unique, sur lequel il est possible de zoomer tant et plus pour observer le moindre détail, la plus fine craquelure.

+ Cliquer ici pour regarder en ligne le tableau La Ronde de nuit

C’est la plus grande et la plus détaillée photographie au monde d’une œuvre d’art au monde, clame le Rijksmuseum.

Pour arriver à ce résultat unique, l’équipe du musée a pris 8439 images avec un appareil photo de haut vol, le Hasselblad H6D-400c MS, réputé pour son capteur riche de 100 millions de pixels. Pour les assembler, elle a fait appel à des traitements exploitant les ressources de l’intelligence artificielle.

0,005 millimètre sépare chacun des 717 milliards de pixels. Pour montrer à quel point il est possible de dévoiler de minuscules détails en zoomant, le Rijksmuseum publie toute une série d’exemples illustrés à découvrir ci-dessous:

Les détails permettent de zoomer sur un minuscule éclat de peinture bleu du costume de l’un des personnages représentés. Rijksmuseum

La peinture de l’œil révèle tous ses détails, jusqu’au petit éclat blanc dans la pupille. Rijksmuseum

En mai 2020, le musée d’Amsterdam avait déjà publié une première version de cette œuvre numérisée, riche à l’époque de 44,8 milliards de pixels.