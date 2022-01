L’ONG belge "Iles de paix" lance sa 52e récolte de dons

L’ONG belge "Iles de Paix", œuvrant à la création de systèmes alimentaires durables dans les pays du Sud, annonce lundi le lancement de sa nouvelle récolte de dons qui aura lieu les 14, 15 et 16 janvier prochains en Wallonie et à Bruxelles.

"Alors que manger à sa faim est un droit, une personne sur neuf dans le monde souffre toujours de la faim", déplore l’association dans un communiqué. Celle-ci estime par ailleurs que près de 820 millions de personnes sont directement concernées par cette problématique.

L’argent récolté au cours de cette 52e campagne sera utilisé pour financer des projets d’agriculture familiale au Bénin, en Tanzanie, en Ouganda, au Burkina Faso et au Pérou. "Une érosion sans précédent de la biodiversité est en cours et des changements climatiques aux conséquences humaines importantes, surtout dans les pays du Sud, sont annoncés. C’est dans ce contexte que nous travaillons avec des milliers de familles paysannes d’Afrique et d’Amérique latine afin de construire, avec elles, une agriculture plus durable, plus juste et plus résiliente."

En Belgique, 22.000 élèves du primaire et du secondaire seront, en parallèle, sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.

L’ONG, basée à Huy, a été créée en 1962 par le Père Dominique Pire, Prix Nobel de la paix en 1958.