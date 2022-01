Gembloux: 144 logements à La Croisée des champs

Besix RED et Thomas & Piron ont déposé une demande de permis pour la première phase du projet "La Croisée des Champs." Celle-ci prévoit la construction de 144 logements et l’aménagement des voiries sur le site.

Quelques semaines après l’annonce d’une demande de permis pourla requalification du site d’Eurofonderie par le promoteur Eurogembloux, c’est cette fois à l’association Besix Red – Thomas & Piron de lever le voile sur ses ambitions dans le triangle formé par les chaussées de Namur, Wavre et Tirlemont.

Une demande de permis a été introduite récemment. L’enquête publique vient de démarrer et se clôturera le 8 février.L’ensemble des documents sont disponibles auprès de l’administration communale ainsi que sur un site internet dédié. Il est à noter qu’une réunion de présentation se tiendra en visioconférence le 17 janvier à 19 heures.

Première phase

À Gembloux, Besix RED et Thomas & Piron ont jeté leur dévolu il y a de ça plusieurs années sur une bande de terre de 3,9 hectares prise entre la N4, le site d’Eurofonderie et le parc Crélan.

Ensemble, les deux promoteurs entendent faire sortir de terre un nouveau quartier baptisé "La Croisée des Champs". Son développement est strictement balisé. Il se conforme aux prescrits du Périmètre de Remembrement Urbain adopté par la Ville de Gembloux. Un outil dont cette dernière a souhaité se doter afin d’encadrer de manière cohérente le devenir d’une zone sur laquelle interviendront plusieurs promoteurs.

À lui seul, le projet de "La Croisée des Champs" est amené à accueillir de l’ordre de 535 logements répartis en 10 immeubles, dont certains abriteront d’autres fonctions comme des commerces, services et des espaces de bureaux.

Le développement de cet ensemble se déroulera en quatre phases de travaux réparties sur plusieurs années, de manière à pouvoir adapter les futures constructions aux normes, techniques et demandes du moment, précise Thierry de le Court, gestionnaire du projet. Selon l’agenda, le tout devrait être finalisé à l’horizon 2040.

La demande de permis introduite dernièrement concerne plus particulièrement la construction des deux immeubles d’appartements les plus à l’ouest du projet. L’un en bordure de la N4, à proximité du croisement des chaussées de Namur et de Wavre, et l’autre en intérieur d’îlot.

Deux immeubles

Les deux immeubles dont il est question, respectivement de 4 et 7 niveaux, totaliseront 144 logements.

On y retrouvera tant des studios que des appartements d’une à trois chambres. Une partie d’entre eux sera adaptable aux personnes à mobilité réduite. Sous ces immeubles, près de 150 places de stationnement privées seront aménagées.

Au rez-de-chaussée des locaux vélos d’une quinzaine d’emplacements pour l’un, et d’un peu plus d’une vingtaine pour l’autre, seront installés de manière à favoriser un usage quotidien du deux-roues dans un quartier qui se veut orienté vers la mobilité douce. D’autres espaces dédiés aux vélos sont prévus dans les sous-sols pour un total de 280 emplacements.

Aménagement des voiries

Cette première phase de travaux prévoit également l’aménagement des espaces publics, des voiries et des infrastructures de gestion des eaux de l’ensemble du projet de "La Croisée des Champs."

La demande d’ouverture de voirie fait l’objet d’une demande unique. Néanmoins, sa construction se fera en différentes phases successives. Pour le reste, c’est à la Région qu’il reviendra de se prononcer sur cette demande de permis unique.

Selon le dossier, cette première phase de travaux pourrait être mise en œuvre entre 2023 et 2025.