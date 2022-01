À 77 ans, O Yoeng-su, primé aux Golden Globes et enfin reconnu mondialement grâce à "Squid Game" et Netflix

O Yoeng-su joue le rôle de Oh Il-nam – aussi appelé «joueur 001» – dans la série à succès «Squid Game» Netflix

Le "joueur 001" de la série coréenne "Squid Game", produite par Netflix, a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Il est le premier Coréen à être primé lors de cette cérémonie.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Golden Globes – malgré le boycott des stars hollywoodiennes – ont ouvert la saison des remises de prix cinématographiques.

En télévision, dans la catégorie "meilleur second rôle masculin", c’est le Coréen O Yeong-su qui a été primé. C’est la première fois qu’un acteur sud-coréen remporte cette distinction.

À 77 ans, même s’il a fait carrière depuis 1980 au théâtre, à la télévision et au cinéma dans son pays, l’acteur accède enfin à la notoriété mondiale grâce à son rôle de Oh Il-nam – aussi appelé "joueur 001" – dans la série à succès "Squid Game".

«Sur mon petit nuage»

O Yeong-su doit désormais gérer sa nouvelle popularité, qui va au-delà des frontières du pays du matin calme.

"Je n’ai pas de manager. C’est difficile pour moi de gérer tous les appels, mais je demande de l’aide à ma fille", confiait-il dans une interview récente à la chaîne MBC.

"Je me sens comme sur un petit nuage. Donc j’essaye de me relaxer. Mais quand je vais dans un café ou dans un autre endroit public, cela me rappelle ma notoriété. C’est difficile d’être un acteur connu."

" Squid Game " aura droit à une saison 2 sur Netflix, comme le réalisateur Hwang Dong-hyuk l’a confirmé récemment.