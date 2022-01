Pour se protéger du Covid et du variant Omicron, deux masques superposés peuvent-ils remplacer un FFP2?

Le port du masque FFP2 pour se protéger face aux variants commence à se généraliser dans plusieurs pays touchés par la pandémie de coronavirus et la flambée des contaminations au variant Omicron. Y a-t-il des alternatives? Oui: le double masque, mais au détriment du confort.

Auparavant réservé au personnel soignant, le masque de type FFP2 cotoie désormais régulièrement les masques chirurgicaux ou en tissu au sein de la population.

Le FFP2, qui épouse le visage, est le plus filtrant de tous et bloque jusqu’à 94% des aérosols. Plusieurs inconvénients: il coûte plus cher (entre 1 et 3,5€ pièce) et est moins confortable en termes de respiration.

L’Autriche, qui l’avait déjà rendu obligatoire dans les transports et les lieux publics fermés, va le rendre également obligatoire à l’extérieur et dans le secteur culturel(musées, théâtres, cinémas, salles de concert) pour tenter d’enrayer la propagation du variant Omicron.

En Belgique, il n’est pas obligatoire mais " recommandé " pour les personnes fragiles ou non vaccinées.

Mais encore faut-il que la population ait la possibilité d’acheter ce masque FFP2, qui est souvent en rupture de stock dans les commerces ou pharmacies face à la demande croissante. Même si certains fabricants ont annoncé vouloir accélérer la production.

Biden doublait déjà ses masques en janvier 2021

Tout juste nommé président américain, Joe Biden arborait déjà en janvier 2021 un double masque lors de ses apparitions en public.

Ce dispositif est-il une alternative plausible et surtout sanitairement valable? Le Huffington Post rappelle que cette solution est déjà pratiquée et autorisée en Grèce pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’en acheter.

Interrogé par BFMTV, le professeur en santé publique Philippe Amouyel (Université de Lille), qui s’est appuyé sur les résultats d’une étude américaine (la seule réalisée à ce sujet), estime qu’il est utile de combiner un masque chirurgical avec un masque en tissu "pour mieux l’étanchéiser" et ainsi améliorer l’efficacité des masques pour la dispersion des aérosols par la toux: de 42% à 92,5% avec le port de deux masques en simultané.

Inconvénient: la respiration est un peu plus pénible.

#omicron #Masque Un mot sur le double masque= 1 masque chirurgical+1 masque tissu. Le masque tissu sert à mieux étanchéiser le masque chirurgical. Si pas de FFP2, utile temporairement en zone dense, car respiration un peu pénible. https://t.co/3XFihqRLZD — Philippe Amouyel (@P_Amouyel) January 8, 2022

Mais le plus important reste de bien l’utiliser, comme le signalait Yves Van Laethem il y a un an, alors que les variants faisaient leur apparition: "Si le masque est employé et traité comme il le faut, la filtration peut-être au moins aussi importante que si on employait des masques plus complexes à mettre ou à tolérer, et qui ne seraient pas d‘un apport significatif sur le terrain", expliquait-t-il.