Testing et vaccination: 2 centres communaux ouvrent à Saint-Josse

Saint-Josse annonce ce 10 janvier qu’un centre de testing et un autre de vaccination ouvrent sur son territoire.

Saint-Josse ouvre deux nouveaux équipements de proximité dans le cadre de la crise du Covid. Il s’agit de centres communaux de testing et de vaccination. Ils accueillent le public dès ce 10 janvier de rentrée, sans rendez-vous. Il s’agit de collaborations entre la commune, la Croix-Rouge et la Cocom.

Le centre de testing se situe rue Saint-François 65. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le centre de vaccination se tient quant à lui rue Mérinos, 1b. Il est accessible jusqu’au 26 février, du lundi au vendredi de 12h à 19h.

"C’est une chance d’avoir à la fois un centre de testing et un centre de vaccination sur le territoire communal. Nous faisons à nouveau la démonstration de la mobilisation de la Commune et de ses partenaires contre la pandémie", souligne le Bourgmestre Emir Kir, qui remercie Cocom et Croix-Rouge "pour la qualité de cette collaboration qui s’est mise en place depuis de longs mois".