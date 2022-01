La STIB annonce 6.000 places par heure en plus sur les lignes de métro 2 et 6

L’introduction des rames M7 sur les lignes 1 et 5 permet de doper la fréquence sur les lignes 2 et 6. STIB

La STIB annonce un gain de 3.000 places par sens sur les lignes de métro 2 et 6 grâce à l’introduction de nouvelles rames M7 sur les lignes 1 et 5.

C’est la rentrée. Et malgré Omicron, la STIB sait que les travailleurs, écoliers et autres usagers vont à nouveau avoir besoin d’elle. Aussi, le gestionnaire du réseau de transport en commun bruxellois annonce-t-il une fréquence plus élevée dans le métro dès ce lundi 10 janvier. Les lignes 2 et 6 sont concernées.

"En heure de pointe, un passage est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun entre Élisabeth et Simonis et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin", annonce la STIB. "Ça représente 20% de capacité en plus par rapport à la mi-2021".

«Important» dans le contexte du coronavirus

D’après la STIB, "cette amélioration est possible grâce à l’arrivée des nouvelles rames M7. En circulation sur les lignes 1 et 5 dans un premier temps, elles permettent de libérer des rames qui peuvent dès lors être injectées sur les lignes 2 et 6". Le gain: 3.000 places supplémentaires par heure et par sens en heure de pointe par rapport à la mi-2021.

La STIB souligne qu’il s’agit de la 2e augmentation récente de sa capacité sur les lignes 2 et 6: en novembre 2021, 2.000 places par heure et par sens avaient été ajoutées. "Les voyageurs disposeront de plus d’espace. Il s’agit là d’un facteur important pour contribuer au confort, une priorité dont l’importance prend encore plus d’ampleur dans le contexte actuel" de crise sanitaire.