Trail de la Vallée de la Thyria: Échanges de vœux boueux à Somzée (photos et classements)

Sur un terrain propice à la vitesse, les concurrents du 10e trail de la Vallée de la Thyria n’ont pas eu peur de mettre le pied dans la gadoue.

Ce trail de Somzée est l’un des premiers – si pas le tout premier – de l’année. Et ne s’appelle pas trail qui veut! Il faut, en effet, respecter certaines conditions, dont la distance et les difficultés du parcours à s’envoyer sous les semelles. La Vallée de la Thyria, du nom de ce ruisseau affluent de l’Eau d’Heure en rive droite, s’y prête à merveille. Outre l’activité agricole, Somzée a traditionnellement vécu de l’extraction de la pierre et de celle du minerai de fer. Et question de savoir-faire, les gars du coin n’ont pas à rougir. Fred Belle et son copain Decocq n’y vont pas par quatre chemins. "Le covid nous oblige à respecter des directives sanitaires assez strictes. Dont la présentation du CST à l’entrée du site, la désinfection des mains, le respect des distances et le port du masque obligatoire jusqu’au départ et après l’arrivée. Et nous y veillons. Comme nous veillons aussi à proposer un accueil de qualité et ce par de simples petites choses. Comme la douche chaude ou un ravito de fin de course digne de ce nom. Seul bémol: l’absence d’un after-trail, en buvette après les courses. Nous avions trois distances au menu: 5, 13 et 24 kilomètres."

Dimanche, 9h du matin. Le jour est à peine levé que tous ces fans de trail mettent le turbo sur une boucle qui ne rivalise pas avec celles qui proposent de gros dénivelés, mais bien avec celles qui offrent un max de gadoue. Les gambettes, toutes maculées à l’extrême, remercieront la bonne douche salvatrice…

Aglaé et Esteban sur la plus haute marche

Le tracé de 5 kilomètres a été remporté, côté féminin, par Aglaé Laloux et, côté masculin, par Esteban Erroyaux. En 26’48’’ et en 22'31’’. Et le vainqueur de nous expliquer: "Je ne suis pas monté sur mes grands chevaux dès le départ. J’ai suivi le mouvement en restant accroché aux premières places. La petite distance n’est autre qu’un long sprint, avant d’en remettre une solide couche dans le dernier kilomètre. Je suis arrivé avec une petite minute d’avance sur le deuxième et une moyenne de 13,32 km/h."

Quant à la demoiselle Laloux, nous l’avions croisée avant le départ. "Pour la gagne?", lui avions-nous demandé… "Pas nécessairement", avait-elle répondu. Mais comme Aglaé allait occuper les premières places peu après le départ, nous étions mis au parfum. "Oui, j’étais bien dans mes galoches. Mais cette gadoue vous colle aux chaussures! Il faut rester attentive sous peine de prendre le billet de parterre. Heureusement, je ne fais pas le poids et c’est une bonne chose."

13 bornes bien ficelées

Sur la distance médiane, la victoire est revenue à Corentin De Biolley, après un sprint épique avec Mikael Scohier. "J’habite La Hulpe et je suis à l’école à Maredsous. C’est mon éducateur qui m’a mis la puce à l’oreille. Je suis donc venu, j’ai couru et j’ai vaincu. En mordant sur ma chique lors des derniers mètres." Et son dauphin d’ajouter: "La jeunesse a pris le dessus. Il est SH, alors que je suis déjà V1. Mais je l’aurai enquiquiné jusqu’au bout."

Chez les filles, c’est Aziza Degachi qui s’est montrée la plus rapide sur 13km. La traileuse se pinçait pour mieux y croire. "Je m’étais alignée pour le plaisir…!"

«Geoffrey était intouchable»

Geoffrey Lallemand ne laisse personne indifférent. Quand il se présente au départ d’une course, les participants savent qu’ils vont devoir sortir la grande musique pour pouvoir s’imposer. "Je me suis décidé assez tôt dimanche matin. Le temps m’a finalement poussé au derrière. Il ne tombait rien, seul le petit vent vous chatouillait les narines. Mais quand on est dedans on ne s’en rend même plus compte. Lors des premiers kilomètres, c’était assez cool. J’ai longtemps fait la causette avec Fabrice Pasque. On rigolait tout en cherchant à éviter les grosses flaques et cette boue qui cherche à vous déstabiliser. Puis, au fil des bornes, je me suis rendu compte que le copain de sortie peinait dans les côtes. Où je lui prenais une vingtaine de mètres. C’est ainsi que j’ai fait le trou. J’ai terminé avec plus de deux minutes d’avance." Fabrice confirmait, après coup: "Geoffrey était intouchable. Sur pareil terrain, il avait l’avantage. C’est un poids plume alors que j’accuse quelques kilos en plus que lui. Et ceux-là, il faut les porter jusqu’à l’arrivée!"

(Encore) un grand Geoffrey Lallemand, sur la grande distance. EdA - Maurice Mine

Grands coups de chapeau aussi aux premières dames, Anne-Sophie Markiewicz, Laura Beaussart et Mélanie Mattez qui, en chœur, insistaient non pas sur le dénivelé, mais sur les pièges du parcours. "La gadoue, on n’y échappait pas. Elle ne vous laissait aucun répit et aucune autre trajectoire à emprunter. Mais une fois les pieds dedans, il faut faire avec. Nous sommes heureuses d’être sur le podium."

Résultats

5 kilomètres

13 kilomètres

24 kilomètres

