Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi 10 janvier en Belgique et dans le monde

Comment évoluent la pandémie de coronavirus, le variant Omicron et la campagne de vaccination en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce lundi 10 janvier.

1. Belgique

Chiffres Covid: le pic de la 4e vague est dépassé

Le taux de positivité des tests de dépistage du Covid-19 est désormais de 25,16%, ressort-il des chiffres épidémiologiques Sciensano de ce dimanche, partagés par la porte-parole du ministre de la Santé publique. Ce qui signifie que désormais plus d’un quart des tests effectués s’avèrent positifs.

+ LIRE ICI

L’assouplissement des règles de test, de quarantaine et d’isolement entre en vigueur

Coronavirus: alors que les élèves reprennent notamment l’école à 100% en présentiel, l’assouplissement des règles covid de test, d’isolement et de quarantaine est entré en vigueur ce lundi.

+ LIRE ICI

«Il pourrait encore y avoir du changement dans les règles sanitaires dans les écoles»

Julien Nicaise, patron de l’enseignement officiel, était l’invité de Maxime Binet dans Il faut qu’on parle ce lundi matin.

+ LIRE ICI

Bart De Wever en isolement

Le président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers Bart De Wever s’est mis en isolement, a indiqué lundi le porte-parole du parti, sans confirmer s’il avait été testé positif au coronavirus.

+ LIRE ICI

Un autotest pour les enfants en âge d’aller à l’école? «Pas une obligation»

Faire passer un autotest à ses enfants en âge d’aller à l’école, à raison d’une fois par semaine idéalement, "c’est une recommandation, pas une obligation", a insisté ce lundi matin au micro de La Première la ministre francophone de l’Enfance Bénédicte Linard.

+ LIRE ICI

2. Régions

Les pharmaciens se défendent: «Nous ne volons pas des patients aux médecins»

Nicolas Echement, pharmacien à Bastogne, est le nouveau secrétaire général de l’Association Pharmaceutique belge. Il estime qu’en matière de tests Covid, les pharmaciens soulagent les médecins.

+ LIRE ICI

Le secteur du loisir n’a plus envie de jouer: «Nous sommes les sacrifiés»

La fédération envisage une action devant le Conseil d’État. Jean-Louis Verbaert, (Virtual Park à Mouscron) fait le point.

+ LIRE ICI

«Session Omicron» dans le supérieur: «Sur le personnel, la vague est assez lourde à gérer»

Face à la nouvelle vague, les universités s’organisent et tentent de limiter l’impact sur les étudiants. Avec le variant Omicron, plus contagieux, les universités de Bruxelles craignaient l’hécatombe.

+ LIRE ICI

9 arrestations judiciaires à la manifestation contre les mesures sanitaires

Le déplacement du cortège de manifestants à Bruxelles a été calme du début à la fin, selon la police, mais certaines personnes ont créé des incidents.

+ LIRE ICI

Testing et vaccination: 2 centres communaux ouvrent à Saint-Josse

Saint-Josse ouvre deux nouveaux équipements de proximité dans le cadre de la crise du Covid. Il s’agit de centres communaux de testing et de vaccination. Ils accueillent le public dès ce 10 janvier de rentrée, sans rendez-vous.

+ LIRE ICI

3. Monde

Nouvelles restrictions en vigueur en Italie

De nouvelles restrictions entrent en vigueur ce lundi en Italie, pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans la botte.

+ LIRE ICI

Deltacron: ce que l’on sait du variant combinant Delta et Omicron

Et maintenant, "Deltacron"! L’information révélée par l’agence de presse Bloomberg a fait l’effet d’une petite bombe ces dernières heures. Un combiné des variants Delta et Omicron a été découvert à Chypre, où le taux d’incidence est le plus haut d’Europe.

+ LIRE ICI

L’Autriche (re)découvre le masque FFP2 (vidéo)

C’est cette semaine que le port du masque FFP2 rentre en application en Autriche. Une mesure qui doit permettre de faire face au variant Omicron.

+ LIRE ICI

Le centre de vaccination de Dour ouvert six jours sur sept dès le 17 janvier

Depuis son ouverture, le centre de vaccination de Dour ne désemplie pas. Cette première semaine de 2022 a elle aussi été chargée puisque pas moins de 3 500 doses de vaccin ont été injectées en quatre jours.

+ LIRE ICI

4. Sport

Le juge ordonne la libération de Djokovic, qui pourrait jouer l’Open d’Australie

Dans l’affaire Djokovic, le juge a ordonné la libération du numéro mondial. Ce qui semble ouvrir les portes de l’Open d’Australie au Serbe.

+ LIRE ICI