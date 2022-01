Championnats provinciaux: Des triplés à la pelle à Tabora (photos et podiums)

Les championnats provinciaux avaient lieu ce week-end dans la salle de Tabora. Sans spectateurs et avec moins de participants. Retour en images sur les podiums, catégorie par catégorie.

Durant la journée de samedi, plusieurs Namurois et Namuroises ont réussi de jolis triplés en catégories jeunes. Ce fut le cas de Noan Piette (Andenne) et Yasmine Coryn (Somzée) en préminimes. La Vedrinoise Lilly Laffineur y est également parvenue chez les cadettes, tout comme Vence Mandelaire (EBS) en moins de 21 ans et Noa Baekelandt (Malonne) en cadets et juniors.

Mention spéciale à la jeune Yasmine Coryn, qui s’est en plus imposée le dimanche en séries de classement. Yasmine est montée sur la plus haute marche du podium en simple dames NC.

Voici l’ensemble des résultats des deux journées de championnats provinciaux:

Résultats

Aîné.e.s et vétérans 40

Simples dames

1. Marie-Caroline Motte (Andoy); 2. Isabelle Florimont (Vedrinamur); 3. Isabelle tetaldi (Philippeville); 4. Valérie Brecht (Philippeville).

Doubles dames

1. Delforge-Motte (Vedrinamur-Andoy); 2. Laffineur-Florimont (Vedrinamur); 3. Tetaldi-Peers (Philippeville); François-Billen (Somzée).

Doubles mixtes

1. Coryn-François (Somzée); 2. Dricot-Tetaldi (Falisolle-Philippeville); 3. Alloin-Bruyr (Moustier); Houssonlonge-Houssonlonge (Somzée).

Simples messieurs

1. Michaël Piette (Andenne); 2. David Bertrand (Purnode); 3. Marc Demazy (Moustier); 4. Manuel Brancourt (Gembloux).

Doubles messieurs

1. Piette-Pire (Andenne); 2. Lotte-Delestenne (Somzée); 3. Declaye-Godard (La Cipale); Brancourt-Gérard (Gembloux).

Ainé.e.s et Vétérans 50

Simples dames

1. Bénédicte Peers (Philippeville); 2. Pascal Misson (Philippeville); 3. Dominique Soumoy (Philippeville).

Doubles dames

1. Hallaert-Heine (Philippeville); 2. Soumoy-Misson (Philippeville).

Doubles mixtes

1. Schouppe-Peers (Philippeville); 2. Adant-Hallaert (Philippeville); 3. Collard-Batte (Havelange); Baugnet-Jassogne (Isnes).

Simples messieurs

1. Yves Matagne (Vedrinamur); 2. Manu Bodart (Vedrinamur); 3. Francis Dricot (Falisolle); Raphaël Drion (La Cipale).

Doubles messieurs

1. Drion-Tonon (La Cipale); 2. Coryn-Forrti (Somzée); 3. Matagne-Bodart (Vedrinamur); Gobeaux-Jacqmart (Barrage).

Aîné.e.s et Vétérans 60

Simples dames

Anne Haine (Philippeville).

Doubles mixtes

1. Dooms-Hine (Rosée-Philippeville); 2. Schlit-Voué (Moustier); 3. Boulanger-De Bruyn (Moustier-Mazy-Spy).

Simples messieurs

1. Thierry Thonon (EBS); 2. Marc Boulanger (moustier); 3. Marc Liégeois (Vedrinamur); Bruno Liégeois (Gembloux).

Doubles messieurs

1. Claremneau-Liégeois (Vedrinamur); 2. Boulanger-Schlit (Moustier); 3. Collard-Drieskens (Havelange); Henderickx-Van Rintel (Isnes).

Aîné.e.s et vétérans 65

Simples dames

1. Bernadette Boulard (Isnes); 2. Christine Goffaux (Philippeville); 3. Christine Voué (Moustier); Sandrine De Bruyn (Mazy-Spy).

Doubles dames

1. Voué-Boulard (Moustier-Isnes).

Doubles mixtes

1. Burton-Voué (Malonne-Moustier).

Simples messieurs

1. Patrick Thonnart (Rhisnes); 2. Jean-Luc Birton, (Malonne); 3. Philippe Delannoy (Seilles); Claude Lorfèvre (Arbre).

Doubles messieurs

1. Burton-Thonnard (Malonne-Rhisnes).

Aîné.e.s et vétérans 70

Simples dames

1. Claire Paternoster (Gembloux); 2. Marie-Jeanne Aigret (Gembloux); 3. Alberte Delvaux (Fosses-SMS).

Doubles dames

1. Paternoster-Aigret (Gembloux); 2. Bellemans-Delvaux (Philippeville-Fosses).

Simples messieurs

1. Florimond Dooms (Rosée); 2. Francis Tréfois (Isnes); 3. Christian Hardy (Vedrinamur); Dany Bertrand (Purnode).

Doubles messieurs

1. Dooms-Depris (Rosée-Barrage).

Aîné.e.s et vétérans 75

Simples dames

1. Claire Folie (Suarlée); 2. Anne-Marie Bellemans (Philippeville).

Doubles mixtes

1. Heylen-Folie (Suarlée); 2. Gérard-Bellemans (Mazy-spy-Philippeville).

Simples messieurs

1. Jean-Claude Favereaux (Profondeville); 2. Alain Parmentier (Real Namur); 3. François gérard (Mazy-Spy); 4. Hector Watelet (La Cipale).

Doubles messieurs

1. Gérard-Lorand (Mazy-Spy); 2. Favereaux-Parmentier (Profondeville-Real Namur); 3. Watelet-Lepage (la Cipale).

Aîné.e.s et vétérans 80

Simples dames

1. Louisette Deshayes (Sart-Rouillon).

Doubles mixtes

1. Lorand-Deshayes (Mazy-Rouillon-Sart).

Vétérans 85

Simples messieurs

1. Arthur Paul (Leuze); 2. Camiulle Smets (Gembloux); 3. Pierre Drèze (Rouillon-Sart).

Simple messieurs

1. Daniel Lorand (Mazy-Spy).

Poussins

Simples filles

Luna Detienne (Loyers).

Simples garçons

Mathieu Fiasse (Loyers).

Préminimes

Simples filles

1. Yasmine Coryn (Somzée), Emily Delannoy (Bossière); 3. Chloé Decloux (Malonne);

Doubles filles

1. Decloux-Coryn (Malonne-Somzée).

Doubles mixtes

1. Piette Coryn (Andenne-Somzée); 2. Pinon-Decloux (Andoy-Malonne).

Simples garçons

1. Noan Piette (Andenne); 2. Alexandre Pire (Andenne), 3. Jules Harvengt (Gembloux) et Théo Pinon (Andoy).

Doubles garçons

1. Piette-Pire (Andenne); 2. Harvengt-Pinon (Gembloux-Andoy); 3. Godard-Mailleux (La Cipale); Sforza-Davreux (Vedrinamur).

Minimes

Simples filles

1. Eléa Tenniche (Vedrinamur); 2. Lylou Janssens (Andenne); 3. Léana Bonne (Moustier); 4. Lilly Custinne (Loyers).

Simples garçons

1. Sam Fransquet (Malonne); 2. Hugo Zeman (Moustier); 3. Esteban Gentier (Isnes) et Lucas Henaut (Loyers).

Doubles garçons

1. Zeman-Gentier (Moustier-Isnes); 2. Henaut Ajlani (Loyers).

Cadets

Simples filles

1. Lilly Laffineur (Vedrinamur); 2. Anaïs Romain (Malonne); 3. Elyne Hennebert (Somzée) et Eulalie Jouan (La Cipale).

Doubles filles

1. Laffineur-Romain (Vedrinamur-Malonne); 2. Jouan-Hennebert (La Cipale-Somzée).

Doubles mixtes

1. Collard-Laffineur (EBS-Vedrinamur); 2. Ficot-Hennebert (Malonne-Somzée); 3. Mailleux-Jouan (La Cipale).

Simples garçons

1. Noa Baekelandt (Malonne); 2. Hugo Collard (EBS); Thomas Lahaut (Flawinne).

Doubles garçons

1. Baekelandt-Ficot (Malonne).

Juniors

Simples filles

1. Candice Lardinois (Malonne); 2. Eloïse Duvivier (Malonne); 3. Ines Marteaux (La Cipale) et Wu Shien (Loyers).

Doubles filles

1. Lardinois-Duvivier (Malonne); 2. Trurbang-Marteaux (La Cipale).

Doubles mixtes

1. Baekelandt-Duvivier (Malonne).

Simples garçons

1. Gabriel Stanescu (Vedrinamur); 2. Noah Closset (Andenne); 3. Aurélien Bertrand (Dinant); 4. Owen Liégeois (Dinant).

Doubles garçons

1. Bertrand-Liégeois (Dinant); 2. Antoine-Scheffers (Leuze); 3. Mailleux-Godard (La Cipale); Lahaut-Lahaut (Flawinne).

Moins de 21 ans

Simples filles

1. Vence Mandelaire (EBS); 2. Clémentine Giltia (Vedrinamur).

Doubles filles

1. Giltia-Mandelaire (Vedrinamur-EBS).

Double mixte

1. L.Marchal-Mandelaire (Andoy-EBS); 2. Fontaine-Giltia (Vedrinamur); 3. Desmedt-Bauwens (Vedrinamur).

Simples garçons

1. Jason Fontaine (Vedrinamur); 2. Sami Desmedt (Vedrinamur); 3. Julien Rossomme (Vedrinamur).

Doubles garçons

1. Fontaine-J’Espère (Vedrinamur); 2. Desmedt-Rossomme (Vedrinamur); 3. Marchal-Dubucq (Andoy-Vedrinamur); Derbaise-Cat (3 Vallées-Rosée).

Dames

Simples NC

1. Yasmine Coryn (Somzéeà; 2. Chloé Decloux (Malonne); 3. Maya Van Zuylen Van Nyevelt (Gembloux) et Issa Band (Somzée).

Simples D

1. Laura Bottequin (Flawinne); 2. Estelle Charlet (3 Vallées); 3. Nell Bousrez (Beauraingà et Pauline Radelet (La Cipale).

Simples C

1. Anne Heine (Philippeville); 2. Anaïs Romain (Malonne); 3. Pauline Antoine (EBS) et Marie-Caroline Motte (Andoy).

Simples B

1. Eloïse Duvivier (Malonne); 2. Vence Mandelaire (EBS); 3. Lilly Laffineur (Vedrinamur) et Emeline Baume (Somzée).

Messieurs

Simples NC

1. Ethan Bayet (Somzée); 2. Elize Georges (Dinant); 3. Mathieu Collard (Beauraing) et Philippe Petitjean (Andenne).

Simples E

1. Guillaume Scaillet (Moustier); 2. Alexandre Haution (Andenne); 3. Le Bayo Duy Nguyen (Andenne) et Jimmy Baonville (Andenne).

Simples D

1. Sébastien Geinaert (Andenne); 2. Jérémy Cassart (Loyers); 3. Arnaud Roks (EBS) et Benjamin Ernoux (Loyers).

Simples C

1. Lorenzo Goossens (Andoy); 2. Steeve Carpentier (Vedrinamur); 3. Sébastien Gilles (Falisolle) et Frédéric Grandjean (Vedrinamur).

Simples B

1. François Gobeaux (vedrinamur); Claudy Delahaut (Malonne); 3. Tim Giltia (Vedrinamur) et Gabriel Stanescu (Vedrinamur).