Farid répond à votre question météo: quelles seront les journées les plus lumineuses de la semaine?

La question du jour à Farid est celle de Nicole de Wavre (Brabant wallon). "Hello Farid, penses-tu que nous sommes enfin tranquilles avec la pluie pour un petit moment? Cela devient pesant et certains cours d’eau débordent!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Bonjour Nicole, je te rassure la météo va littéralement changer ces prochains jours. On a connu un week-end très pluvieux avec même de la neige sur une bonne partie sud du pays qui résiste encore au-dessus de 600 m d’altitude. On attend donc des conditions nettement plus calmes dès lundi avec toutefois des brouillards et nuages bas tenaces (soleil au sud). Mardi serait assez sympathique avec un voile dérivant de l’ouest avant une perturbation atténuée mercredi qui ne donnera pas grand-chose si ce n’est quelques nuages. Pour la suite, poursuite de conditions anticycloniques avec peu de vent, températures de saison et brouillards matinaux laissant place au soleil selon l’humidité présente et le flux. On va pouvoir souffler jusque mi-janvier au moins.

Et ailleurs sur le pays?

Il faudra composer avec pas mal de nuages bas et brouillards ce lundi matin sur une bonne partie du pays excepté peut-être la côte. Au fil des heures, les sommets retrouveront le soleil puis tout le sud du pays à la mi-journée excepté le sud de l’Ardenne (Gaume). En moyenne et basse Belgique, ça aura du mal à se décanter et de plus, des nuages de moyenne altitude arriveront de la mer.

L’après-midi, pas mal de soleil sur le sud et un dégradé nuageux en reculant vers le centre puis l’ouest du pays. La limite devrait se trouver sur une ligne ‘’Mons-Bruxelles-Hasselt’’ à l’ouest de laquelle il fera plus gris. Néanmoins une météo sèche et calme accompagnée de maxima atteignant 4°C en plaine et 0 à 2°C sur les sommets. Le soir, formation de brouillards un peu moins répandus que la veille et surtout sur le sud.