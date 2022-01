Le secteur du loisir n’a plus envie de jouer: "Avec le monde de la nuit, nous sommes les sacrifiés"

La fédération envisage une action devant le Conseil d’État. Jean-Louis Verbaert, (Virtual Park à Mouscron) fait le point.

Recrea, fédération du loisir en Belgique, avait adressé mercredi une mise en demeure au gouvernement, sollicitant la réouverture des activités du secteur comme les plaines de jeux couvertes ou les escape games. Un secteur qui ne comprend pas les décisions des autorités politiques du pays. "Par rapport à la mise en demeure, nous n’avons eu aucune réponse, indique le secrétaire de Recrea, Jean-Louis Verbaert, par ailleurs cofondateur de Virtual Park à Mouscron. De toute façon, on ne s’attendait pas à obtenir une réaction du gouvernement. Nous avons simplement eu un accusé de réception automatique." La fermeture de tout un secteur alors que la pandémie a débuté il y a près de deux ans déjà est insupportable. "Nous attendons toujours des outils pour pouvoir pondérer le danger que représente une entreprise par rapport à une autre. Nous attendons ces outils depuis deux ans! En plus, au sein de notre fédération, nous avons créé un tel outil. Nous l’avons transmis au commissariat Corona il y a huit mois. Bilan? Aucune réponse! Le gouvernement, ces derniers temps, a de nouveau agi en réagissant dans l’urgence et non en agissant.

Ici, nous avons une superficie de 4 000 m², un volume de 20 000 m3 d’air, des plafonds à 5 mètres, des portes “ sectionnelles ” et un système de ventilation. Le tout alors que nous n’accueillons que maximum 100 personnes. Il est très facile de créer des règles de non-croisement des clients puisque nous avons beaucoup de volume. Pensez-vous que de telles règles sont respectées dans les centres commerciaux et les supermarchés? Il n’y a aucune logique. D’autres secteurs sont plus propices à la contamination."

La fédération envisage une action en justice. Par exemple devant le Conseil d’État. En attendant, le secteur souffre et beaucoup d’entreprises risquent de mettre la clé sous le paillasson. "La culture a elle aussi subi les effets de la crise et a été pénalisée. La différence, c’est que la culture est subsidiée alors que les loisirs, c’est quasi à 100% du privé, signale Jean-Louis Verbaert. Chez Virtual Park, pour 2020, nous affichons 227 000€ de pertes et nous avons reçu 21 000€ d’aides de l’État. On ne peut plus continuer comme ça. Si les aides étaient proportionnelles... Avec le secteur de la nuit, nous sommes vraiment les sacrifiés. Et à chaque fois qu’on nous tape sur la tête, c’est à un moment clé de l’année pour nous en termes de recettes. Nous avons tenté le dialogue et nous voilà désormais otages de cette gestion belge."