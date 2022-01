L’IRM a lancé une alerte jaune aux conditions glissantes pour l’ensemble du pays de dimanche 19h00 à lundi 10h00.

"Les conditions météo de la soirée, de la nuit prochaine et de lundi en matinée seront propices à la formation de plaques de glace et de brouillard givrant. Sur le relief ardennais, de la neige tôlée est également possible", met en garde l’institut.