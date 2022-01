Mons: un mois de décembre positif et une période de soldes bien lancée aux Grands Prés

Les restrictions ne freinent pas particulièrement la clientèle.

Un mois de décembre "très satisfaisant", c’est le qualificatif employé par la direction du centre commercial Les Grands Prés, alors que le contexte sanitaire reste sensible et que bon nombre de citoyens préfèrent encore éviter les lieux de grands rassemblements. Ce ne sont en effet pas moins de 700 000 visiteurs qui ont franchi les portes du complexe commercial montois le mois dernier.

"Nous avons accueilli presque 700.000 visiteurs sur la totalité du mois de décembre. Cela représente une petite baisse de 2% par rapport à 2019, qui était une année de référence pour nous", constate Thomas Cornil, le directeur du complexe des Grands Prés. "Si nous ajoutons à cela les 120.000 visiteurs du Retail Park adjacent, nous pouvons estimer que notre centre commercial a fait preuve d’une belle résilience durant cette fin d’année."

Pour le directeur, plusieurs raisons peuvent expliquer ces bons chiffres. "Tout d’abord, l’ouverture de nombreux magasins attractifs durant le dernier trimestre de l’année. L’arrivée de points de vente comme un Samsung Experience Store, un restaurant O’Tacos ou une bijouterie Lovisa a indéniablement amené un nouveau souffle commercial à notre shopping. Ensuite, nous avons constaté une part toujours plus importante de clients français qui ont découvert l’offre commerciale du shopping et du centre-ville durant la fermeture des centres commerciaux français et qui sont revenus pour y faire leur shopping de fin d’année."

Pour Thomas Cornil, il s’agira de continuer à attirer cette nouvelle clientèle. "Ces clients constituent, d’après moi, une vraie opportunité pour les mois et les années à venir. Ils connaissaient la zone grâce à IKEA mais ils ont maintenant une vue plus complète de tout ce que Mons peut offrir d’un point de vue commercial." Avec sa centaine de magasins et restaurants, le centre commercial a de quoi séduire, comme en témoigne encore le début de la période de soldes.

"Le début des soldes d’hiver s’avère très positif avec 28.000 visiteurs par jour en moyenne sur les cinq premiers jours. En outre, excepté la cellule occupée précédemment par Pimkie, tous les emplacements ont trouvé preneurs et quelques enseignes comme Hubside et Sidestep vont ouvrir durant le premier trimestre 2022. La vacance locative est donc quasi nulle." Pour autant, la direction reste prudente, tant elle sait que 2022 ne sera pas de tout repos.

"Les variations des règles concernant les terrasses intérieures, par exemple, ont été mal perçues par les clients. D’abord, ces terrasses étaient des exceptions au CST et ensuite, cela a été modifié par un décret. Le shopping par deux et la limitation d’un client par 10 m² sont aussi des points que nous contrôlons minute par minute et qui demandent beaucoup de vigilance et de diplomatie."