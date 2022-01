Dakar: le Français Sébastien Loeb et Fabian Lurquin dominent la 7e étape

Le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (BRX Hunter) ont remporté dimanche à Al Dawadimi leur deuxième victoire partielle au Dakar lors de la 7e étape AFP

Le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (BRX Hunter) ont remporté dimanche à Al Dawadimi leur deuxième victoire partielle au Dakar lors de la 7e étape longue de 701 kilomètres dont 402 de spéciale chronométrée entre Riyad et Al Dawadimi en Arabie saoudite.

De nouveau à l’attaque au lendemain de la journée de repos, le duo s’est imposé avec 5 minutes et 26 secondes d’avance sur Nasser al-Attiyah (Toyota) et revient à la 2e place au général, à 44: 59. du pilote qatari, toujours leader à l’entame de cette deuxième semaine de course.

L’Espagnol Carlos Sainz (Audi) a pris la 3e place de l’étape du jour à 7:43 devant le Français Stéphane Peterhansel (Audi), 4e à 9:40. et devant le pilote des Emirats arabes unis, Yazeed Al-Rahji (Toyota), 5e à 10:03., qui pointe désormais en 3e position au général à 53: 31.

Côté belge encore, Alexandre Leroy (Century) a fini à une 25e place provisoire à plus de 40 minutes de Loeb et Lurquin (41: 01.). Beaucoup de pilotes doivent encore rallier l’arrivée.

Lundi, la 8e étape conduira la caravane de Al Dawadimi à Wadi Ad Dawasir sur 395 km de spéciale avec beaucoup de sable et de dunes.

Cette 44e édition du Dakar doit s’achever vendredi à Jeddah.