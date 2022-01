Charleroi s'impose face à UTA Rad en amical en Turquie

Les Zèbres se sont imposés 1-4 face au club roumain ce dimanche.

Charleroi s'est imposé assez facilement lors de cette joute amicale face au club roumain de l'UTA Arad ce dimanche à Belek. Le premier but a été inscrit de la tête par le nouveau renfort des Zèbres, Petkevicius. Bayo s'est ensuite fait justice en transformant un penalty qu'il a converti suite à une faute provoquée sur lui-même dans le rectangle adverse.

À la mi-temps, trois changement ont été réalisés par Edward Still. Les Carolos entamaient mal cette deuxième période puisque les Roumains parvenaient à inscrire un but suite à une mauvaise relance de Ozornwafor. 10 minutes plus tard, Wasinski permettait à ses couleurs de reprendre le large. A la 72e minute, c'est Golizadeh qui enfonçait le clou à 1-4, score final de cette rencontre.

Revivez le match des Zèbres face à UTA Arad: