WTA Melbourne 2: un 2e titre sur le circuit pour Amanda Anisimova

Amanda Anisimova a remporté ce dimanche le tournoi de tennis WTA 250 de Melbourne Summer Set 2, disputé sur surface dure et doté de 239.477 dollars.

L’Américaine, 78e mondiale, a battu en finale la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 27 ans, 107e au classement WTA et issue des qualifications, en trois sets: 7-5, 1-6 et 6-4. La partie a duré 2 heures et 9 minutes.

Pour Amanda Anisimova, 20 ans, il s’agit de son deuxième titre sur le circuit (en 3 finales) après avoir ouvert son palmarès en 2019 à Bogota en Colombie. Sasnovich disputait aussi sa troisième finale WTA et n’a pas encore remporté de titre.