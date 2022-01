Où aller skier ce dimanche en Wallonie ?

La neige de ces dernières heures est toujours présente sur les hauteurs en Wallonie. Plusieurs pistes de ski sont ouvertes.

Et si vous profitiez du dernier jour des vacances pour découvrir les paysages enneigés en Wallonie et faire du ski ? C’est possible : plusieurs centres de sport d’hiver sont ouverts et les pistes sont praticables.

Toutes les informations concernant les centres de ski des cantons de l’Est sont disponibles à cette adresse avec les bulletins d’enneigement.

L’occasion de découvrir de superbes paysages enneigés.