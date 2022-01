Un dimanche plus sec mais avec un risque de plaque de givre et de glace en soirée

Ce dimanche, le temps sera plus calme et plus sec même si quelques averses seront encore possibles, toujours à caractère hivernal sur les hauteurs.

Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés en bord de mer, avec des valeurs de 5 ou 6 degrés dans le centre, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et dans la nuit, l’IRM attire l’attention sur des conditions glissantes et des mauvaises visibilités, en Ardenne mais aussi plus localement ailleurs, avec la formation de plaques de givre et de glace. Le risque de l’une ou l’autre averse hivernale sera toujours présent. Les minima oscilleront entre -6 à +2 degrés.

Lundi, le temps restera gris en Ardenne avec du brouillard (givrant) et des nuages bas tenaces, mais le temps sera sec à quelques flocons ou gouttes près. Ailleurs, on bénéficiera d’éclaircies mais les nuages seront parfois aussi nombreux. Les maxima seront compris entre -2 et +2 degrés en Ardenne et entre 4 et 7 degrés dans les autres régions.