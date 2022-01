Intempéries en Wallonie: un cours d’eau en crue et plusieurs en pré-crue (carte)

Les fortes précipitations de la soirée et de la nuit de samedi à dimanche provoquent une montée des eaux de nombreux cours d’eau en Wallonie.

En raison d’un front pluvieux qui traverse actuellement la Belgique, plusieurs cours d’eau et leurs affluents en Wallonie sont en préalerte de crue - ou vont l’être plus tard dans la nuit ou à l’aube -, a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW, sur son site internet.

Dans le Hainaut, la Dendre et ses affluents (qui traversent Ath, Lessines...) sont en crue.

La Senne, le canal Charleroi-Bruxelles, la Haine, la Haute-Sambre, la Basse-Sambre, la Haute-Meuse, l’Eau d’Heure, le Viroin, l’Eau Blanche, l’Eau Noire et la Haute-Semois ainsi que leurs affluents respectifs sont concernés par la phrase de préalerte.

Seule la province de Liège et ses cours d’eau sont pour l’heure en situation normale.