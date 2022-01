"Fermez vos gueules": la star des Knicks écope de 25.000 dollars d’amende pour propos injurieux

La star des Knicks de New York Julius Randle a été condamné ce samedi à une amende de 25.000 dollars par la NBA pour avoir utilisé un "langage injurieux", en expliquant la signification du pouce vers le bas adressé aux spectateurs qui l’ont hué jeudi contre Boston.

Après cette rencontre finalement remportée par New York (108-105), qui avait pourtant compté 25 longueurs de retard, Julius Randle a dit aux médias que son geste pouvait se traduire comme "fermez vos gueules" à l’endroit des fans pourtant en train de l’applaudir pour avoir inscrit quelques paniers importants au quatrième quart-temps, après l’avoir longtemps gratifié de huées et sifflets.

Hier vendredi, Julius Randle a publié des excuses sur Instagram, concédant qu’il "aurait dû gérer les choses différemment".

Légèrement moins en verve que d’habitude depuis quelques matches, l’ailier âgé de 27 ans a été nommé joueur ayant le plus progressé en NBA la saison dernière (MIP).

Les Knicks partagent la neuvième place de la Conférence Est avec Washington avec un bilan de 19 victoires et 20 défaites et restent en course pour les play-offs qu’ils ont retrouvé l’an passé après une disette de sept saisons.