Christian Benteke et Crystal Palace qualifiés en FA Cup

Remplaçant, Christian Benteke a participé à la victoire de Crystal Palace en 16es de finale de la FA Cup.

Crysal Palace s’est qualifié pour les 16es de finale de la FA Cup, la Coupe d’Angleterre de football, après sa victoire 1-2 sur le terrain de Milwall, pensionnaire de Championship (D2). Sur le banc au coup d’envoi, Christian Benteke est monté au jeu à la 64e minute.

Dans ce derby londonien, Milwall prenait le meilleur départ en ouvrant le score via Benik Afobe (17e) mais Crystal Palace réagissait après le repos avec l’égalisation de Michael Olise (46e). Les Eagles inscrivaient ensuite le but de la victoire via Jean-Philippe Mateta (58e).