Nigeria: au moins 140 personnes tuées par des hommes armés

Au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés au cours de plusieurs attaques menées cette semaine dans l’État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré samedi à l’AFP quatre habitants.

"Nous avons enterré au total 143 personnes tuées par les bandits dans ces attaques", a déclaré l’un de ces habitants, Balarabe Alhaji, chef d’un des villages touchés par ces attaques dans l’État de Zamfara. Ce bilan n’a pas encore été confirmé par les autorités.

Des centaines d’hommes armés arrivés à moto ont lancé des attaques dans dix villages des districts d’Anka et de Bukkuyum de mercredi à jeudi, tirant sur les habitants, pillant et incendiant des maisons, ont indiqué ces habitants.

Des responsables nigérians n’ont pas encore commenté ces attaques.

Un habitant du village de Kurfa Danya, Babandi Hamidu, a déclaré que ces hommes armés, désignés localement sous le terme de "bandits", tiraient à "vue" sur toute personne qu’ils voyaient dans le village.

"Plus de 140 personnes ont été enterrées dans les dix villages et la recherche d’autres corps est en cours car de nombreuses personnes sont portées disparues", a déclaré Hamidu.

Idi Musa, un habitant d’un autre village, a déclaré que "le nombre de morts est énorme", mentionnant le chiffre de "150 personnes tuées par les bandits".

Un autre habitant, qui n’a décliné que son prénom, Babangida, a évoqué le même bilan.

Ces quatre habitants ont déclaré avoir assisté aux funérailles des victimes dans leurs villages respectifs.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années des activités de bandes de criminels, qui attaquent, pillent et enlèvent les villageois, dont ils volent le bétail et brûlent les maisons.