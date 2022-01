Charleroi: Bedia vers la Suisse, Fall en Turquie?

Les deux attaquants du Sporting sont en discussion pour se trouver un nouveau club.

Charleroi est en passe de réussir à sortir Chris Bedia et Mamadou Fall, les deux attaquants sur qui il ne compte plus et qui ont reçu leur bon de sortie pour cet hiver. En effet, selon nos informations, Chris Bedia est en pourparlers avancés avec le Servette Genève, actuellement cinquième du championnat helvète. Le club souhaite un renfort en attaque et Bedia correspondrait au profil recherché. Mais pour l’instant, l’accord financier entre les différentes parties n’est pas total.

L’Ivoirien de 25 ans, qui avait précédemment été sondé par le Cercle Bruges, un club de D1 portugaise et surtout une formation de Ligue 2 française, aurait donc finalement opté pour la Suisse.

Fall aussi sur le départ

De son côté, Mamadou Fall se dirige vers la Turquie. Sudinfo annonçait ce samedi matin qu’il pourrait rejoindre le club de Kasimpasa (18e de Süper Lig). D’après nos informations, l’intérêt est concret mais les négociations sont toujours en cours.

Le contrat de ces deux joueurs à Charleroi arrive à échéance en juin.