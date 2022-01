Alexander De Croo et la Vivaldi: "L’agitation ne nous a pas empêchés d’avancer" (interview)

Au sein de la Vivaldi, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais Alexander De Croo défend le travail accompli jusqu’ici et se prépare à affronter quelques gros dossiers.

Alexander De Croo, certains observateurs de la vie politique le disent: faire tenir la Vivaldi jusqu’en 2024, cela sera compliqué. Qu’en dites-vous?

Que c’est le métier des observateurs (rires). Évidemment, je ne nie pas que nous avons passé des semaines avec des décisions difficiles. Et qu’aux frontières de ce gouvernement, il y a des présidents de partis qui s’agitent.

Georges-Louis Bouchez?

Il n’est pas le seul. Ce serait plus facile avec moins d’agitation. Mais ça ne nous a pas empêchés d’aller de l’avant. Je vois une super équipe autour de la table, avec de la bonne volonté. En un an et demi, ce gouvernement a pris énormément de décisions qui auraient fait la Une, sans le contexte de Covid. L’objectif de ce gouvernement est de réaliser ce virage vers le durable comme vecteur de croissance, de protection des plus vulnérable, de création d’opportunités pour la population. C’est le fil rouge.

Vivra-t-on encore des moments difficiles? Oui, j’imagine, c’est normal. Quand on est à sept partis, qu’il y en ait qui essaient de temps en temps de se profiler est normal. Même si ça n’aide pas toujours.

Ça vous a déjà fort énervé?

Un peu, mais j’essaie d’éviter.

Quelles sont les principales décisions prises qui auraient pu faire la Une, comme vous dites?

La décision sur l’énergie, le nucléaire, c’était un élément difficile. On a fait ce qu’il fallait: une décision sur la transition et sur le futur. Il y a assez d’ouverture d’esprit dans le gouvernement pour choisir d’investiguer l’option du nucléaire du futur. La réforme des voitures de société vers 100% de zéro émission. Beaucoup en ont parlé, nous l’avons fait. La fiscalité du foot aussi, même si je sais que certains auraient aimé aller plus loin. Je pense aussi aux mesures offrant des opportunités aux personnes éloignées du marché du travail pour raisons médicales. On a fait beaucoup, dans le contexte du Covid.

La sortie du nucléaire, avec une décision finale remise à mars, c’était une manière de ménager la chèvre et le chou?

Je ne suis pas d’accord. Tinne Van der Straeten (la ministre Groen de l’Énergie, NDLR) a organisé les enchères avec un résultat: énormément d’intérêt pour investir dans notre pays, avec plein de projets. Finalement, le problème, c’est que la centrale au gaz de Vilvorde n’avait pas de permis. Si elle en avait eu un, tout aurait été réglé. On a résolu le problème en créant l’opportunité pour les autres projets de montrer qu’ils sont une alternative à Vilvorde, si le permis n’est pas obtenu. Pour ce faire, on doit changer la loi et on a besoin d’un peu de temps, jusqu’au 15 mars. C’est normal, tant qu’on n’est pas à 100% sûrs de l’option qui sera choisie, de ne pas enterrer le plan B (du maintien de deux réacteurs, NDLR) à 100% non plus. C’est une question de prudence.

Pour la première fois, on prend notre destin en main. La technologie nucléaire actuelle a ses mérites, mais est ancrée dans les années 70 et 80. On doit être capables de regarder vers le futur, en créant un pôle d’innovation et d’emploi.

Selon vous, quels sont les «gros dossiers» qui arrivent au gouvernement?

D’ici à l’été, il y aura le dossier des pensions qui reviendra, après une nécessaire consultation politique. Le tax shift, avec la cotisation spéciale de sécurité sociale et d’autres éléments, doit se concrétiser pour entrer en vigueur le 1er avril. Sans oublier la préparation de la réforme fiscale.

On ne parle plus beaucoup des réformes institutionnelles, que David Clarinval (MR) et Annelies Verlinden (CD&V) ont dans leurs compétences.

Je trouve que d’un point de vue politique, les choses se déroulent mieux quand on parle moins de communautaire. Ça a mené à tant de tensions par le passé… J’ai aussi l’impression que le grand public est content qu’on ne perde pas notre temps à cela.

Cela signifie que ça n’avance pas?

Non. Je trouve bien que ça ne fasse pas l’actualité quotidienne. Le travail consiste à bien préparer les discussions sur le sujet. Une réforme de l’État ne doit plus se faire dans des réunions nocturnes, dont on sort avec des montages compliqués.

Faut-il rendre le fonctionnement de notre pays plus efficace, moins coûteux, plus rapide? Oui. Mais les deux ministres doivent préparer cela dans le calme, après quoi les partis devront faire leurs devoirs et expliquer leur vision. Puis les électeurs s’exprimeront aux élections sur le modèle souhaité.

En attendant, je suis content que le spectacle politique communautaire ait disparu. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas de travail.

Au final, vous savez, on peut faire de réformes de l’État. Mais le fonctionnement d’un pays, c’est des femmes et des hommes qui veulent travailler ensemble. Dans cette période de pandémie, j’ai vu que c’était possible. Et c’est peut-être ça, le vrai choix pour les années à venir.