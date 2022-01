"Zidane va signer au PSG au plus tard en juin 2022", selon Daniel Riolo

L'ancien entraîneur du Real Madrid serait proche d'une nouvelle aventure dans la capitale française.

Depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinédine Zidane profite d'une année sabbatique avec sa famille. Mais l'ancien numéro 10 de l'Équipe de France pourrait rapidement retrouver un club si l'on en croit Daniel Riolo.

Le consultant de RMC Sports croit en effet savoir que Zidane deviendra l'entraîneur du PSG "au plus tard en juin 2022" en remplacement de Mauricio Pocchetino. Il va même encore plus loin en n'excluant pas que "Zidane dirige Mbappé au PSG". De quoi finalement laisser la porte ouverte à une prolongation de contrat de l'attaquant français dans la capitale? Réponse dans quelques semaines...

Daniel Riolo a ses entrées au Paris Saint Germain et avait été le premier à affirmer que Lionel Messi allait signer chez le champion de France: "Il y a des choses que je ne peux pas révéler, mais c'est un peu plus qu'une intime conviction", avait-il affirmé en décembre 2020, soit huit mois avant l'arrivée de l'Argentin à Paris. Reste à savoir s'il aura eu le même flair pour l'arrivée de Zinédine Zidane au Parc des Princes.

Une arrivée de Zidane à Paris est, quoi qu'il en soit, loin d'être farfelue. Au vu des résultats et du jeu proposé, Mauricio Pocchetino peut se sentir en danger, et une élimination précoce en Ligue des Champions accentuerait encore la pression sur ses épaules. Mais surtout, le poste de sélectionneur de l'équipe de France est toujours occupé par Didier Deschamps qui aimerait continuer encore quelques années, ce qui va sans doute obliger Zidane à se fixer de nouveaux objectifs, du moins à court et moyen terme.