Les énergies renouvelables ont à nouveau battu des records en 2021

La production éolienne et solaire a atteint 15,2 TWh en 2021. EdA - Jacques Duchateau

On a battu des records en Belgique en matière de production d’énergies renouvelables, en 2021.

La production d’énergies renouvelables a battu des records en Belgique en 2021 alors que le nucléaire représentait encore la moitié du mix énergétique, ce qui a poussé la production issue du gaz à la baisse et les exportations à la hausse, ressort-il des chiffres annuels publiés par Elia, le gestionnaire du réseau haute tension.

La production éolienne et solaire a atteint 15,2 TWh en 2021, en légère hausse de 2% (15 TWh en 2020), grâce à une augmentation des capacités installées onshore (+11%) et solaires (+17%). Selon Elia, le 21 mai 2021, la somme de la production solaire et éolienne en Belgique a atteint un nouveau record absolu avec une production de 6.420 MW.

Le nucléaire, dont la disponibilité a été importante l’an dernier, a représenté en 2021 52,4% du mix électrique. "L’utilisation du nucléaire dans le mix électrique est en augmentation de 47% par rapport à l’année 2020. Cela a eu comme conséquence de pousser les unités de gaz à la baisse et les exportations à la hausse", constate Elia.

Si la forte disponibilité du parc nucléaire a tendance à faire baisser la production des centrales à gaz, les prix élevés du gaz ont probablement accentué cet effet en 2021.

Enfin, le gestionnaire du réseau haute tension note que notre pays, qui est passé ces dernières années du statut d’importateur net à celui d’exportateur net, a battu un record d’exportation annuel en 2021, avec 21,7 TWh exportés, soit une augmentation de 59% par rapport à 2020.