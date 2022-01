Dakar 2022: Orlando Terranova remporte la 6e étape, Loeb et Lurquin perdent encore du terrain

Orlando Terranova (Prodrive) a remporté la sixième étape du Dakar 2022, sur une spéciale de 348 km autour de Riyad. Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin perdent leur 2e place au général.

L’Espagnol Orlando Terranova (Prodrive) a remporté vendredi la sixième étape du Dakar 2022, sur une spéciale de 348 km autour de Riyad, une première depuis 2015 pour sa 14e participation.

Le Suédois Mattias Ekstrom, le mieux classé des pilotes Audi hybride, termine deuxième à 1 min 6 sec, devant le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota), à 1 min 49 sec, qui réalise la bonne affaire du jour en ravissant la deuxième place au classement général au Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin.

+ Faut-il arrêter le Dakar?

Nasser Al-Attiyah s’envole

Le Qatarien Nasser Al-Attiyah, 10e de l’étape, s’envole littéralement au classement, avec désormais 50 minutes d’avance sur ses deux plus proches adversaires.

Loeb et Lurquin réalisent une fois de plus la mauvaise opération de la journée avec une 28e place provisoire à plus de 21 minutes de Terranova.

Alexandre Leroy (SRT) se classe lui meilleur Belge avec une 12e place provisoire à 7 minutes et 47 secondes du vainqueur.

Erwin Imschoot et Charly Gotlib, copilote du Saoudien Khalid Aljafla, n’avaient pas encore franchi la ligne d’arrivée.