Mise en quarantaine des élèves et fermeture des classes: voici ce qui va se passer à partir de lundi

Comme pour le reste de la société, les règles de mise en quarantaine vont changer à partir du lundi 10 janvier dans les écoles. Il en va de même pour celles organisant la fermeture automatique des classes. On fait le point.

Alors que le variant Omicron se répand à vive allure en Belgique, les autorités ont pourtant décidé d’aménager les règles de mise en quarantaine à partir du 10 janvier.

+ INFOGRAPHIE | Voici les règles de quarantaine et de testing en vigueur dès ce lundi 10 janvier 2022

Comme l’a rappelé le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke lors du Codeco de ce jeudi, l’objectif est de maintenir l’activité économique dans le pays, malgré la menace que fait peser le nouveau variant sur notre société.

Tout comme l’ensemble de la population, les élèves vont être également soumis à de nouvelles règles en la matière à partir de lundi. Outre celles qui organisent les quarantaines individuelles, les règles concernant la fermeture automatique des classes seront, elles aussi, modifiées. L’objectif est, comme l’avait indiqué la veille la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique en collaboration avec les différents ministres de l’Éducation, de "maintenir les écoles ouvertes dans des conditions sanitaires sécurisées".

1. Dans le fondamental (maternel et primaire)

Dès lors que le masque buccal est utilisé systématiquement et correctement, et que les locaux sont bien ventilés, les enfants fréquentant l’enseignement maternel et primaire sont considérés comme des contacts à bas risque.

En cas de contact à haut risque en dehors de l’école, les enfants âgés de 5 à 11 ans doivent suivre les règles de quarantaine qui s’appliquent aux adultes avec qui ils résident.

Toutefois, la CIM Santé publique précise que ces enfants peuvent quitter la quarantaine pour aller à l’école. Elle appelle néanmoins les parents à "ne pas envoyer leurs enfants à l’école en cas de symptômes", même si ceux-ci légers. Il est alors "fortement recommandé" d’utiliser l’outil d’autoévaluation spécialement créé à cet effet.

Fermeture automatique des classes Lorsque 4 cas de contamination (ou 25% des élèves) sont décelés dans une même classe sur une période de 7 jours, le mécanisme de "frein d’urgence" ("emergency brake") est alors activé et entraîne la fermeture automatique de la classe pour une durée de 5 jours. Pour rappel, ce mécanisme était précédemment déclenché dès le second cas décelé.

2. Dans le secondaire

Les règles de quarantaine en vigueur à partir du lundi 10 janvier pour les élèves de l’enseignement secondaire seront identiques à celles prévues pour les adultes.

Pour rappel, ces règles vont donc dépendre du statut vaccinal de l’élève.

En cas de contact à haut risque asymptomatique:

- Si l’élève est vacciné, c’est-à-dire s’il a reçu au moins deux doses de vaccin (et le booster s’il est majeur), il ne doit pas observer de quarantaine ni effectué de test PCR; il doit toutefois observer un certain nombre de mesures de prévention (port du masque buccal, distanciation physique, etc.) durant les 10 jours suivants.

- si l’élève n’est pas vacciné, c’est-à-dire qu’il n’a pas reçu au moins deux doses du vaccin (ou le booster s’il est majeur), il doit observer une quarantaine de 10 jours; cette quarantaine peut être levée à partir du 7e jour si l’élève présente un autotest négatif quotidien et pratique un certain nombre de mesures de prévention (port du masque buccal, distanciation physique, etc.).

En cas de symptômes et de test positif, l’élève, peu importe son statut vaccinal, est placé en isolement durant 7 jours.

Fermeture automatique des classes Contrairement à l’enseignement fondamental, le système de "frein d’urgence" ("emergency brake") est quant à lui abandonné au sein de l’enseignement secondaire. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a plus de mécanisme organisant la fermeture automatique d’une classe. Toutefois, les services d’hygiène régionaux peuvent décider, en fonction de l’ampleur de la situation, une fermeture de classe au cas par cas.