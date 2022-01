Liège: A peine libérés, les dealers recommencent

Ils ont commis plusieurs courses poursuites, n’hésitant pas à mettre en danger les autres usagers

Neuf prévenus encourent des peines allant de 2 ans de prison jusqu’à 4 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour leur implication à des degrés divers dans des faits de trafic de stupéfiants. Ainsi, Khalil, 21 ans, Nabet, 24 ans, Soufiane, 21 ans, Jabran, 24 ans, Ahmed, 21 ans, Yasin, 21 ans, Salvatrice, 20 ans, Alexandros, 21 ans et Tom, 21 ans doivent répondre d’avoir dealé en association de malfaiteurs entre 2019 et 2021. Le parquet a également requis un total de 80 000 euros d’amende.

Ils auraient vendu des stupéfiants dans toute la province de Liège, mais aussi à Ecaussines et à Paris. Le plus marquant dans ce dossier, c’est que même après avoir été incarcérés et libérés, les intéressés n’ont pas hésité à directement recommencer à vendre du cannabis, mais aussi de la cocaïne… De plus, pour échapper à la police, ils ont commis des courses-poursuites en mettant en danger les autres usagers de la route. Une de ces courses-poursuites s’est terminée par un accident lorsque le conducteur a foncé dans une habitation à Liège le 21 avril dernier. Les occupants de la voiture ont pris la fuite à pied. Une heure après cet accident, la mère du conducteur, propriétaire de la voiture s’est rendue à la police pour déposer une plainte pour le vol de sa voiture…

Ce jour-là, la police se trouvait place Jules Sellier dans le quartier de Sainte-Walburge lorsqu’elle a eu son attention attirée par des personnes et une voiture de location. La police a voulu contrôler les intéressés, mais ceux-ci sont montés dans la voiture. Ils ont fait une marche arrière et les policiers ont dû sauter en arrière pou une pas se faire écraser. Le conducteur a traversé un carrefour alors que le feu était à la phase rouge. Il a également roulé à une vitesse inadaptée et a pris une rue à contresens avant de finir sa course dans un bâtiment. Mais l’enquête avait déjà débuté le 3 avril à la suite d’un contrôle de police à la sortie d’Ans rue Jean Jaurès.

Une première course-poursuite a eu lieu et après avoir commis un accident, Khalil et Nabet ont été arrêtés. Ils transportaient 50 grammes de cannabis. Lors de perquisitions au domicile de l’un d’eux, les policiers ont découvert 43 grammes de cocaïne. Pendant l’intervention de la police, les GSM des suspects recevaient des commandes pour des stupéfiants. Mais dès après leur libération, il est apparu que les intéressés avaient recommencé à dealer.

La petite amie de l’un des prévenus est également poursuivie. C’est dans sa cave que l’intéressé divisait les drogues pour les revendre. Elle l’a également accompagné lors de certaines transactions et a compté l’argent. Lors de la comparution devant le tribunal, la jeune femme a expliqué qu’elle n’avait pas participé aux faits. " J’étais présente, mais ce n’est pas pour autant que j’étais complice", a expliqué la jeune femme. " Je n’ai pas participé aux transactions. J’étais là en connaissance de cause, mais je ne participais pas. Je l’ai parfois accompagné lors de livraison. On était ensemble, mais il faisait ses affaires. Ce sont des choses qui me dérangeaient quand même, mais je ne m’occupais pas de ses affaires."

Selon le parquet, la jeune femme aurait bien plus participé aux faits qu’elle ne le déclare. Me Christophe Van Der Bessen a plaidé l’acquittement en estimant que sa cliente n’avait pas participé à la vente de stupéfiants et à une quelconque association. Il a également plaidé la suspension du prononcé, la peine de probation autonome ou la peine de travail. Le tribunal rendra son jugement dans le courant du mois de janvier.