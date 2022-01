Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi 7 janvier

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce vendredi 7 janvier 2022.

La sélection de la rédaction Chiffres Covid en Belgique ce vendredi 7 janvier: les contaminations ont doublé en une semaine (+96%) Coronavirus: les chiffres pour la Belgique renseignent notamment que deux tests sur dix sont désormais positifs. + LIRE ICI Les autotests sont désormais dans notre quotidien: ce qu’il faut savoir L’usage régulier des autotests risque de peser lourd sur le budget des familles. Leur gratuité n’est pas d’actualité, a rappelé Frank Vandenbroucke lors du dernier Comité de concertation. + LIRE ICI Le CST est nécessaire et proportionné, juge la cour d’appel de Liège La cour d’appel de Liège a estimé vendredi en référé que le Covid Safe Ticket (CST), ce certificat qui atteste d’une vaccination complète contre le coronavirus, d’une guérison ou d’un test de dépistage négatif, était une mesure "objective, nécessaire et proportionnée". + LIRE ICI

1. Belgique

Les visites suspendues à l’UZ Brussel à partir du 10 janvier

À partir de lundi, l’UZ Brussel n’autorisera plus les visiteurs dans son enceinte en raison notamment de la pression constante sur l’hôpital, de l’assouplissement des règles de dépistage et de quarantaine et de la contagiosité accrue du variant omicron. + LIRE ICI

2. Monde

Duterte ordonne de «chasser», détenir et arrêter les personnes non-vaccinées

Coronavirus: aux Philippines, le président Duterte a donné l’ordre aux leaders communautaires de chasser, détenir et arrêter les personnes non-vaccinées qui quittent leur domicile… + LIRE ICI

Pérou: près de 100.000 enfants orphelins à cause du Covid

Coronavirus: le Pérou est proportionnellement le pays le plus endeuillé au monde. + LIRE ICI

3. Sport

Pro League: la vague Omicron fait planer le spectre des remises en cascade

Une soixantaine de cas positifs touchent les clubs: la D1A est rattrapée par le Covid. Reports de matchs en vue? + LIRE ICI