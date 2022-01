À 8 ans, Tom s’est laissé pousser les cheveux pour la bonne cause

Tom, un petit garçon de la région de Marche-en-Famenne, s’est laissé pousser les cheveux. Une action qui s’inscrit dans la lutte contre le cancer. Son altruisme a pris le dessus sur les moqueries.

C’est l’histoire de Tom, un petit garçon de 10 ans qui habite Marche-en-Famenne et qui a réalisé un superbe geste pour les personnes atteintes d’un cancer. Pendant plus de deux ans et demi, ce petit garçon a décidé, de lui-même, de se laisser pousser les cheveux. Le but? Pouvoir, par la suite, en faire don à Think Pink, la campagne nationale de la lutte contre le cancer.

Tout commence donc vers l’âge de 8 ans lorsque le généreux petit garçon tombe sur une émission de télévision. Il y découvre que des personnes font des dons de cheveux dans le but de créer des perruques destinées aux personnes atteintes d’un cancer. "Il n’a rien dit sur le moment même, mais lorsqu’on a voulu lui couper les cheveux quelque temps après, il a refusé, souhaitant les laisser pousser pour en faire don", explique Arnaud Pickart, le papa. Mais pour pouvoir léguer ainsi les cheveux, il fallait atteindre les 30 centimètres de mèches! Il a donc fallu du temps et de la patience à Tom, lui qui était habitué à avoir les cheveux courts.

Un geste qui a suscité de nombreuses moqueries

De son bel objectif personnel, le petit garçon va malheureusement devoir faire face à de très nombreuses moqueries. Tout d’abord de la part d’enfants de son école, le "traitant" notamment de fille. Mais aussi, et c’est d’autant plus regrettable, de la part de nombreux adultes. "Ces moqueries, cela nous a doublement ennuyés, souligne le papa. D’une part parce que chacun est libre d’avoir les cheveux qu’il désire. D’autre part, les gens n’étaient pas conscients de son geste altruiste."

Il est très heureux de son geste, mais il ne souhaiterait pas le refaire, il a été trop marqué par les moqueries

Là où d’autres auraient abandonné, Tom a pris sur lui, soutenu par sa famille. Ce 5 janvier 2022 était le jour J, le moment où il a pu enfin passer chez le coiffeur et faire don de ses cheveux. "Il est très heureux de son geste, mais il ne souhaiterait pas le refaire, il a été trop marqué par les moqueries", termine le fier papa.

Un défi personnel applaudi par de nombreuses personnes, comme en attestent les nombreux commentaires à ce sujet sur les réseaux sociaux.