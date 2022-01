Dries Mertens, Monsieur un but par heure, et Naples partagent à la Juve (vidéo)

Dries Mertens a fait le travail à Turin, même si les Napolitains perdent du terrain sur Milan.

Le championnat italien n’échappe pas à la flambée des contaminations. Près d’une centaine de cas positifs ont été enregistrés ces derniers jours. Dont six à Naples qui s’est rendu à la Juventus (l’un des six matchs maintenus lors de cette 20e journée) sans son entraîneur Luciano Spalletti, lui aussi en quarantaine.

Pas de coach, pas non plus de Petagna, de Lozano (Covid), ni d’Osimhen (blessé) et d’Ounas (à la CAN). Bref, presque tous les espoirs offensifs napolitains reposaient sur les épaules de Dries Mertens, aligné à la pointe de l’attaque. Et il n’a pas déçu.

Seulement une bonne trentaine de ballons touchés en 89 minutes mais cinq frappes très dangereuses (quatre cadrées) et surtout un but. Celui qui, grâce à une superbe frappe croisée au milieu d’une forêt de jambes adverses, a permis aux Azzuri d’ouvrir la marque sur la pelouse turinoise (23e).

Muet lors de ses six premières apparitions en Serie A, le Diable rouge est désormais déchaîné. Il vient d’inscrire sa 6e réalisation en huit sorties (son 142e pour le club). Le tout, en l’espace de 355 minutes, soit un but par heure passée sur le terrain.

"Je joue un peu moins ces derniers temps mais si je regarde mon ratio de buts marqués par rapport à mon temps de jeu, je m’en sors bien", observait à juste titre le Louvaniste dans une récente interview avec SportMediaset.

Alors que son bail à Naples expire dans six mois, Dries Mertens envoie ainsi un nouveau message à sa direction. Une option pour une année supplémentaire existe dans son contrat mais le président Aurelio De Laurentiis n’a pas encore fait de pas dans ce sens.

En attendant, ce match nul à la Juventus (Chiesa a égalisé à la 54e minute) ne fait pas les affaires de Naples. Le Milan AC, vainqueur contre la Roma (3-1), possède désormais cinq unités d’avance depuis sa deuxième place du classement.