Farid répond à votre question météo: "Conditions hivernales vendredi et retour du vent et de la pluie samedi"

La question du jour à Farid est celle de Calogero de Saint-Ghislain (Hainaut): "Salut Farid, mon fils doit participer à un match de foot ce samedi midi, tu peux me dire si les conditions seront favorables? Merci d’avance!" Farid répond et donne son bulletin météo.

Salut Calogero, malheureusement, je n’ai pas de très bonnes nouvelles pour samedi. En effet, on attend déjà des conditions instables vendredi après quoi la nuit sera froide avec du gel et un risque de routes glissantes samedi matin. Ensuite, une nouvelle perturbation devrait aborder la région milieu-fin de matinée avec pas mal de pluie et des rafales de vent parfois supérieures à 65 km/h. A priori, cela s’annonce maussade et défavorable pour le match de Matteo en espérant un décalage de la perturbation, ce qui est peu probable. Bon match tout de même!

Et ailleurs sur le pays?

En matinée, l’occlusion aura donc traversé le pays avec encore un peu de neige sur le sud-est au-dessus de 400 m et une fonte assez rapide de l’éventuelle neige en dessous. Ensuite, des périodes sèches majoritaires mais attention, un creux d’altitude entrera par la mer avec de l’instabilité.

À la mi-journée et l’après-midi, il faudra donc composer avec de bonnes giboulées qui pourront localement donner de la neige mais fondant rapidement dès la fin de l’averse, excepté au-dessus de 550 m où elle tiendra de manière permanente. Les maxima iront de 0°C sur les sommets à 5°C en plaine sous un vent d’ouest sud-ouest modéré à assez fort (45-50 km/h en rafales).

Attention, la soirée est encore mal appréhendée mais un petit minimum secondaire est à surveiller. Il pourrait traverser le pays d’ouest en ouest faisant baisse à nouveau la limite pluie neige jusque 200 m voire en dessous. Pas mal de scénarios le voient passer sur le centre et sud du pays avec donc possibilité de surprises sur les hauteurs de Charleroi, botte du Hainaut et surtout provinces du sud, prudence sur les routes!