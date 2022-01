Timothy Derijck quitte Courtrai pour retrouver Zulte Waregem

Timothy Derijck va continuer sa carrière à Zulte Waregem, un club que le défenseur central de 34 ans a déjà fréquenté entre 2016 et 2018.

Derijck, qui quitte Courtrai où il évoluait depuis deux ans, a paraphé un contrat d’une saison, assorti d’une option pour un an supplémentaire.

Après l’arrivée en prêt de Dion Cools, c’est un nouveau renfort pour l’arrière-garde du Essevee, qui a déjà encaissé la bagatelle de 45 buts en 21 matches, le pire bilan de la série.

"Quand Zulte m’a contacté, mon intuition m’a dit que je devais le faire. Je me suis toujours bien senti dans ce club lors des deux saisons passées ici. Je suis impatient d’entamer cette seconde moitié de sa saison et aider le club à monter le plus haut possible dans le classement", a déclaré Derijck, près de 400 matches au compteur chez les professionnels, dont 225 en D1 néerlandaise mais seulement 5 cette saison avec le KVK.

Antépénultième, Zulte Waregem, qui a remercié Francky Dury mi-décembre et désormais dirigé par Davy de Fauw et Timmy Simons, reprendra le 15 janvier par la réception d’Ostende.