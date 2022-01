Covid: voici les règles de quarantaine et de testing en vigueur dès ce lundi 10 janvier 2022

Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours, voici les règles en vigueur à partir du lundi 10 janvier, en matière de quarantaine.

Franck Vandenbroucke, ministre de la Santé, a résumé ce jeudi en marge du Codeco la nouvelle politique de quarantaine, qui commence lundi. "Ce n’est pas que nous prenons le variant omicron à la légère, au contraire. Il est très contagieux, donc il faut le combattre grâce aux distances, aux masques et à la désinfection."

Pourquoi diminuer la précaution sur le plan des quarantaines dans ce cas? "Parce qu’il faut que les écoles, les entreprises puissent continuer à tourner. Et il faut également que les hôpitaux et les maisons de repos fonctionnent."

Le ministre de la Santé a redit encore une fois: "Omicron n’est pas un moins gros problème, mais on veut que tout le reste fonctionne."

Moins de tests PCR

Comme on le voit, le Test PCR n’est plus au cœur du dispositif de santé publique. Franck Vandenbroucke a expliqué leur mise à la marge: "On veut utiliser les tests PCR pour les personnes qui ont des symptômes." Ce qui peut permettre une économie aux pouvoirs publics.

En détaillant les mesures présentées dans notre infographie, il a insisté. "On peut faire un autotest au jour 7 au plus tôt. Et s’il n’est pas négatif, on poursuivra par un autotest au jour 8, au jour 9. Et c’est fini le jour 10. "

Toujours des précautions

Les personnes qui ont eu le booster, ou ont eu les deux doses depuis peu de temps, ne sont plus soumises à une quarantaine en cas de contact, s’il n’y a pas de symptôme de la maladie. "Mais la plus grande prudence est de vigueur: un télétravail à 100%, pas de resto, pas de café… et le port du masque."

Voici les règles en détail