Pékin Express: des frères belges et un joker inédit

Pékin Express revient bientôt sur les écrans. Avec un duo de frères belges (Lucas et Nicolas) et un joker important inédit.

La quinzième saison de Pékin Express va bientôt prendre le départ sur Club RTL. Et comme l’an dernier, il y aura bien un duo belge parmi les huit équipes qui ont été sélectionnées. Il s’agit de Lucas et Nicolas, deux frères originaires de la région liégeoise. On devrait en savoir plus très bientôt…

Par contre, on peut déjà vous dévoiler les grandes lignes de cette nouvelle saison qui promet de découvrir des paysages grandioses.

«Sur les terres de l’aigle royal»

C’est l’intitulé de cette 15e saison, qui partira du Kirghizistan pour ensuite rejoindre l’Ouzbekistan, la Jordanie et se terminer aux Émirats arabes unis. "Cette route-là fait partie de nos rêves depuis la saison 3, indique Stéphane Rotenberg. Je pense que c’est une saison qui va marquer les téléspectateurs. Vous verrez que dès les premières images au Kirghizistan, cela a été un choc. C’est un pays extraordinaire pour ses paysages, mais aussi parce qu’il est encore habité par des nomades, qui ont un mode de vie particulier."

L’aigle royal est le liant entre tous ces pays, puisqu’il y vit et il y est utilisé pour la chasse.

Le pass express

C’est la grande nouveauté de cette saison. Aux côtés des traditionnels drapeau rouge, drapeau noir et voiture bloquée, la production a décidé d’introduire un pass express, qui sera mis en jeu lors du 1er épisode. "Il procure un avantage important, note l’animateur. Les autres candidats ne savent pas qui l’a remporté et il permet au duo qui le possède d’éviter le duel final. C’est un énorme joker."

Les candidats pourront jouer ce pass à n’importe quel moment dans l’aventure. À la fin du 1er épisode, toutes les équipes seront informées de cet avantage, mais pas de l’identité du duo qui l’a emporté… Il est valable jusqu’à la fin de l’étape 7.

Les binômes

Il y a eu 90 000 candidatures pour cette saison, dont 10% en provenance de Belgique. Outre Lucas et Nicolas, on retrouvera aussi pour la première fois un grand-père (Jean-Claude, 72 ans) et son petit-fils (Axel, 18 ans), originaires du Gers. "On a pu varier les plaisirs, avec des profils très différents qui permettent à chacun de s’identifier."

Pour avoir pu visionner les premières minutes de la saison, le couple de candidats inconnus – Étienne et Vanessa – s’annonce très prometteur.

Les contraintes de tournage

Comme l’an dernier, le tournage a dû se faire en observant des règles sanitaires bien précises. Tous les candidats et les techniciens étaient vaccinés. "Globalement, nous nous sommes pliés aux règles en vigueur dans les États visités, avance l’animateur. Le Kirghizistan a été très peu impacté par la pandémie, et hormis à l’aéroport, les gens ne portaient pas de masque. C’est un pays extrêmement vaste avec très peu d’habitants. À l’opposé, Dubaï a mis en place des règles sanitaires extrêmement strictes. Là, les candidats seront masqués. On passera donc d’un extrême à l’autre." Malgré la présence d’une équipe de plus de 100 personnes, aucun cas de Covid n’a été relevé durant le tournage.

Arrivée privatisée

L’an dernier, les fans de l’émission ont été déçus car le résultat de la finale a été dévoilé avant la diffusion en télé par le biais de vidéos prises par des locaux ou des touristes. "Nous essayons de tout faire pour que cela n’arrive pas, explique Thierry Guillaume, le producteur du jeu. Aujourd’hui, il y a des gens avec des téléphones partout, dans tous les pays du monde. Donc nous privatisons au maximum les lieux d’arrivée de la dernière course."