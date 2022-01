Kazakhstan: 18 membres des forces de sécurité tués, plus de 700 blessés

À Almaty, la plus grande ville du pays, des protestataires ont attaqué et incendié des bâtiments officiels, notamment la mairie et la résidence présidentielle. AFP

Au moins 18 membres des forces de sécurité ont été tués et 748 ont été blessés dans des émeutes qui secouent le Kazakhstan depuis plusieurs jours, ont rapporté jeudi les agences de presse russes citant le ministère kazakh de l’Intérieur.

Un précédent bilan faisait état de 13 morts et 353 blessés dans les rangs des forces de sécurité.

Selon la même source, le nombre de personnes arrêtées en lien avec les émeutes s’établit désormais à 2.298, contre environ 2.000 auparavant.

Le Kazakhstan, plus grand pays d’Asie centrale, est secoué depuis plusieurs jours par un mouvement de colère qui a débuté par des manifestations contre la hausse du prix du gaz, avant de laisser place à des émeutes chaotiques.

Les forces de sécurité ont répliqué en tirant à balles réelles. "Des dizaines" de personnes ont été tuées et plus d’un millier blessées, selon les autorités.

"La situation la plus difficile concerne Almaty, où des éléments armés se sont emparés des locaux d’un certain nombre d’institutions, d’organisations financières et de chaînes de télévision et les ont partiellement détruits", a déclaré le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan, cité par les agences de presse.

Des routes ainsi qu’une ligne de chemin de fer ont été "bloquées" dans l’ouest du pays, a-t-il ajouté.