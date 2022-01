5 comédies à découvrir sur Netflix, drôles mais méconnues

La comédie suédoise Complètement à cran est arrivée discrètement sur Netflix fin 2021. Elle est pourtant drôle et touchante. Internet

Ces séries à mourir de rire sont passées inaperçues sur le service de streaming Netflix.

L’arrivée discrète et inattendue d’une série suédoise baptisée Complètement à cran nous rappelle que les pépites vont et viennent sur Netflix, parfois en passant totalement inaperçues. C’est la dure loi de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) et de son abondance de nouveautés.

Dans la veine de Fargo (le film, la série), ce feuilleton que personne n’attendait est souvent drôle, souvent touchant. Il mérite clairement le détour dans le registre de la comédie, tout comme les quatre autres shows de cette sélection.

1. Complètement à cran

Mini-série. Comédie policière. Suède, 2021. Avec Alfred Svensson, Dan Ekborg, Anna Granath. 6 épisodes. Netflix.

En une phrase. Un braqueur prend en otage les occupants d’un appartement ouvert aux visites, bien aidé par l’incompétence de la police.

L’avis express. Cette série perce la carapace des personnages pathétiques de prime abord, pour mettre en lumière leurs failles et leur humanité.

2. The IT Crowd

Série. Comédie. Royaume-Uni, 2006-2010. Avec Katherine Parkinson, Chris O’Dowd, Richard Ayoade. 4 saisons, 25 épisodes. Netflix.

En une phrase. Relégués à la cave, les deux bras cassés du service informatique d’une société accueillent une nouvelle cheffe qui ne connaît rien au domaine.

L’avis express. C’est un concentré d’humour britannique et de second degré, dopé par l’interprétation lunaire et décalée de Richard Ayoade.

3. Love & Anarchy

Série. Comédie romantique. Suède, 2020. Avec Ida Engvoll, Björn Mosten, Johannes Bah Kuhnke. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

En une phrase. Une maman comblée en apparence se lance dans un jeu de défis avec le séduisant jeune informaticien de sa boîte.

L’avis express. Cette perle suédoise casse les codes de la comédie romantique et se focalise sur des personnages fragiles et attachants.

4. Superstore

Série. Comédie. États-Unis, 2015-2021. Avec America Ferrera, Ben Feldman, Mark McKinney. 6 saisons, 113 épisodes. Netflix.

En une phrase. Une nouvelle recrue découvre la vie mouvementée d’une grande surface, entre les clients excentriques et les collègues bizarres.

L’avis express. À l’image de The Office and Parks and Recreation, la galerie des personnages hétéroclites fait tout le sel de cette comédie souvent hilarante.

5. Derry Girls

Série. Comédie, Irlande du Nord. 2018-2019. Avec Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan. 2 saisons, 12 épisodes. Netflix.

En une phrase. 1992, dans une ville de Londonderry déchiré par le conflit catholique/protestants, Erin et ses amis font les 400 coups au lycée.

L’avis express. Le contexte est sérieux et historique, le traitement délirant. Et pourtant la sauce prend, notamment grâce au casting.