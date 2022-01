Georges-Louis Bouchez et Christie Morreale, les plus invités

Entre septembre et fin 2021, le président du MR et la ministre socialiste ont été les plus invités des matinales.

1. Quels sont les politiciens les plus invités des matinales radio?

10 fois: Georges-Louis Bouchez (MR); Christie Morreale (PS).

8 fois: Rudi Vervoort (PS); Georges Gilkinet (Écolo).

7 fois: Maxime Prévot (cdH); Pierre-Yves Dermagne (PS).

6 fois: Jean-Marc Nollet (Écolo); Philippe Henry (Écolo); Gilles Vanden Burre (Écolo).

2. Quels sont les partis politiques les plus invités des matinales radio?

Depuis son lancement en 2018, notre baromètre comptabilise également la proportion des interventions des partis politiques aux micros des matinales radio.

Entre le 1er septembre et le 24 décembre 2021, c’est le MR qui a été le plus invité, juste devant le PS. Une situation inversée par rapport à la même époque, il y a un an.

Un des principaux changements est la présence en hausse du PTB.

La comparaison avec l’année passée doit cependant être nuancée. Depuis septembre 2021, notre baromètre reprend aussi les invités des matinales de DH Radio et LN24.

Le MR représente 21% des invités de la matinale de Bel-RTL, 20,8% pour LN24, 13,6% pour La Première et 10,7% pour DH Radio. Quant au PS, il représente 25,9% des invités de la matinale de Bel-RTL, 18,2% pour LN24, 16% pour La Première et 4,8% pour DH Radio

3. Quels sont les experts les plus invités des matinales radio?

En comptabilisant désormais les invités de DH Radio, le poids des personnalités invitées et venant de la sphère "hors politique" est plus importante. Pour renforcer cette proximité, le journaliste de Il faut qu’on parle réalise ses interviews sur le terrain. Qui sont dès lors les personnes de la société civile les plus invitées? Essentiellement des experts.

6 fois: Nathan Clumeck et Yves Coppieters.

3 fois: Marius Gilbert, Christine Mahy, Frédéric Van Leeuw, Julien Nicaise, Marie-Hélène Ska, Thierry Bodson et Pierre-Frédéric Nyst.