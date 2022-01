35 000 étudiants de l’UCLouvain de retour en présentiel pour les examens (Vidéo)

"Les questions sont moins tirées par les cheveux"

À peine sont-ils sortis de leur examen de psychopharmacologie qu’Amandine, Anna, Antoine et Romane, étudiants en troisième année en psycho, tentent de se détendre après deux heures passées dans l’auditoire. "C’est quand même plus simple en distanciel parce qu’on a nos cours à côté, c’est beaucoup plus rassurant, sourit Romane. En plus, on a dû se lever super tôt pour être ici à 7 h 45. De chez soi, c’est moins d’organisation pour les trajets."

Plus loin, un autre groupe d’étudiants ne partage pas le même avis. "Perso, je trouve que les questions sont beaucoup plus simples ici qu’à distance, il n’y a pas vraiment de piège. Elles sont moins tirées par les cheveux, estime Jade. Maxime, lui aussi, est ravi d’être de retour sur le banc des auditoires. "Avec les logiciels anti-triche qui font planter nos PC et les mauvaises connexions internet, c’était très inconfortable. En plus, on ne peut pas poser nos questions tandis qu’ici, le prof fait le tour de l’auditoire. Et puis, le fait de partager notre stress avec les copains avant et pouvoir parler de l’examen après, c’est irremplaçable. Par contre, niveau organisation, je n’ai pas bien compris pourquoi on ne laissait pas une rangée de sièges vides entre nous parce que tu peux avoir un mec qui tousse dans tes cheveux juste derrière toi!"

Dans le hall des auditoires Socrate, Dorianne et Océane, deux Dinantaises, tapent la carte après leur examen. "C’est une tradition, ça nous détend avant le prochain! Oui, ça a du bon d’être de retour…"