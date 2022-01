Pour le Lundi perdu, les Tournaisiens mangeront-ils le lapin chez eux ou au resto? (vidéo)

Le lapin et la grosse saucisse sont à la carte de la plupart des restos tournaisiens (et de la région) ces 2 prochains we et ce lundi. Quant à l’ambiance...

Le Lundi perdu, c’était, jadis, avant tout une fête de famille. Depuis plusieurs années déjà, la plupart des restaurants tournaisiens - et de la région - proposent des événements festifs reprenant tous les ingrédients du troisième réveillon des Tournaisiens célébré traditionnellement le lundi qui suit L’Épiphanie.

Lequel comprend non seulement le traditionnel repas au cours duquel on déguste le lapin aux pruneaux, mais aussi le mutiau, la grosse saucisse ainsi que la salade tournaisienne. Un banquet précédé par le tirage au sort des billets permettant d’attribuer à chaque convive le rôle qu’il devra assumer durant la soirée. Dont celui du roi qui invitera tout un chacun à joindre le verbe à la parole lorsqu’il lâchera le tant attendu "le roi boit".

Afin de permettre à un maximum de monde de participer à cette incontournable tradition, mais aussi dans un but commercial, bien entendu, la plupart des restaurateurs organisent déjà de telles ripailles avant même le jour de la fête des rois, mais aussi très souvent, le week-end suivant cette dernière.

Enfin, nous devrions écrire "organisaient" car, force est de constater qu’ils sont moins nombreux cette année à faire la publicité de l’événement que ce soit par le biais des annonces que l’on retrouve classiquement dans les colonnes des journaux ou encore via les réseaux sociaux. Cela, même si la toute grande majorité des restaurateurs de la région a bel et bien repris un menu "lapin" à la carte durant ces deux prochains week-ends et, pour plusieurs d’entre eux, également le vrai jour du Lundi perdu, soit ce 10 janvier.

Trop d’incertitudes à propos de ce qui sera permis ou pas...

À l’instar de ce que l’on a pu observer lors des deux précédents réveillons, cette troisième étape typiquement tournaisienne ne semble guère susciter le même élan d’enthousiasme que ceux observés avant l’ère covidienne. Du moins pour ce qui concerne les sorties organisées en dehors du cercle familial. Il est clair que l’imposition d’un couvre-feu à 23 h et l’exigence d’exhiber un laissez-passer sanitaire pour avoir le droit de se retrouver au resto entre amis ne sont guère de nature à faciliter l’organisation de ce type de manifestation. Sans compter avec l’incertitude planant sur les décisions qui pourraient être prises au lendemain d’une flambée de cas de contamination, fussent-ils asymptomatiques.

Malgré tout, les restaurateurs que nous avons contactés ont d’ores et déjà pu engranger un certain nombre de réservations, essentiellement pour le second week-end, les campagnes de promotion ayant été lancées tardivement pour les raisons ci-dessus évoquées. Certains ont cependant choisi de ne pas recevoir chez eux mais de proposer un menu spécial "Lundi perdu" à emporter. Sachant que de nombreux habitués préféreront faire la fête au domicile de l’un d’entre eux face à l’incertitude de ce qu’ils pourraient faire - ou ne pas faire - dans une salle extérieure.

D’autant que l’histoire récente nous a appris que les règles d’aujourd’hui ne seront pas nécessairement celles de demain et qu’elles sont susceptibles de changer rapidement au gré de l’ évolution de la "pandémie" ou, pire, de nouveaux marchandages politiques au sein des réunions d’un prochain Codeco...