Champions League: Retin Obasohan (19 pts, 12 assists) s’impose sur le parquet d’Ismaël Bako

Les Israéliens de l’Hapoel Jérusalem, avec Retin Obasohan (19 points) se sont imposés après prolongation (85-90) sur le parquet des Espagnols de Manresa (4 points pour Ismaël Bako) pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de basket.

Le début de match était à l’avantage des visiteurs (22-28) qui profitaient de la réussite de Suleiman Braimoh (23 points et 6 rebonds) pour prendre les commandes. Les Espagnols réagissaient collectivement et avec la manière pour placer un 27-15 dans le deuxième acte et virer en tête à la pause (49-43). Au retour des vestiaires, les débats s’équilibrèrent sous l’impulsion de Sylvain Francisco (64-63) avant un final à couper de souffle qui envoyait les deux équipes en prolongation (78-78). Un temps supplémentaire mis à profit par le Belge Retin Obasohan pour offrir la victoire aux Israéliens (85-90).

Retin Obasohan termine la rencontre avec 19 points (6/17 à 2 points, 1/5 à 3 points et 4/5 aux lancers), 2 rebonds, 12 passes et 5 interceptions en 40 minutes. De son côté, Ismaël Bako a compilé 4 points (0/2 à 2 points et 4/4 aux lancers), 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes.

Malgré cette défaite, Manresa termine premier de son groupe (5 victoires et 1 défaite) et est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. De son côté, grâce à ce succès, l’Hapoel Jérusalem se classe 2e du groupe (3 victoires et 3 défaites) et affrontera les Ukrainiens de Prometey lors du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la compétition.