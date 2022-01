Voici le classement des meilleures friteries belges, 5 établissements de notre province s'illustrent !

Le site "les-friteries.com" vient de sortir son classement 2021 des meilleures friteries de Belgique. 5 Luxembourgeois s’y retrouvent.

Encore une fois, plusieurs friteries de notre province se sont plutôt bien positionnées dans le nouveau classement 2021. Le site web "les-friteries.com" a octroyé les deux premières places du classement à deux établissements luxembourgeois.

Première entrée

Sur le haut du podium, on retrouve le King Snack de Neufchâteau. Pour Romain Durré, le patron de l’établissement numéro 1, cette entrée au classement est évidemment une très belle surprise. « C’est la première fois que je participais, j’avais reçu un e-mail de la part du responsable du site me proposant de m’inscrire. Les clients ont voté pour moi, il y a eu environ 1 780 votes. J’étais assez surpris que les gens aient joué le jeu. Cela fait 10 ans que je suis ouvert et je n’ai pas de secret particulier. Disons que je suis très regardant aux produits que j’utilise, à l’hygiène et je change mes huiles tous les jours. Je pense que ce sont toutes des petites choses qui font que la qualité est au rendez-vous. Je n’ai pas de secret, mais la grosse différence avec d’autres frituristes, c’est que j’utilise de l’huile végétale, je trouve cela plus digeste. Je n’aime pas du tout la graisse de bœuf », nous confie le patron du King Snack.

Un habitué

Juste en dessous, la friterie Dewit (Athus) s’est installée à la deuxième place. « Je suis très content, cela fait 7 ou 8 ans que je suis inscrit dans ce concours et je suis toujours dans les 10 premiers. On fait notre maximum pour satisfaire nos clients en travaillant avec des produits frais. Nos frites sont cuites dans du blanc de bœuf et notre fameuse sauce tartare est toujours faite maison. Je fais des frites pour mes clients comme j’en fais pour ma famille. C’est une affaire familiale, mon père a acquis l’établissement en 1984 et j’ai repris en 2001 », explique Guy Dewit, le gérant.

À Tintigny, la friterie Chez Johanna reste dans la course et se classe à la quatrième place, exactement comme l’an passé. Un peu plus loin, c’est l’aubangeois Chez Bryan qui occupe la 7e place de ce classement.« Dernier » luxembourgeois de ce palmarès, qui comporte 15 places, la friterie du Bon Appétit à Habay. Précisons que ce classement, totalement subjectif, a été établi par ce site internet sur base de l’indice de popularité des établissements obtenu en 2021, parmi les 1 093 friteries présentes en Belgique.

Le classement

1. King Snack (Neufchâteau) : 1785 votes

2. Friterie "Dewit" (Athus) : 1137 votes

3. Le Soleno (Péruwelz)

4. Friterie "Chez Johanna" (Tintigny) : 644 votes

5. Friterie "Chez Gilbert" (Bois-de-Villers)

6. L'arrêt 110 (Péruwelz)

7. Friterie "Chez Bryan" (Aubange) : 557 votes

8. Lesve ta frite (Lesve)

9. Crousti-Frit’ (Vaudignies)

10. Friterie O'P'TIT En-K (Sirault)

11. Friterie "Chez Thib" (Wierde)

12. Friterie Lulu (Bierset)

13. Friterie "Le Bon Appétit" (Habay) : 237 votes