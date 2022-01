ATP Cup: La Russie et le Canada qualifiés pour le dernier carré

La Russie et le Canada ont validé jeudi leur ticket pour les demi-finales de l’ATP Cup de tennis, disputée à Sydney en Australie.

La Russie a enlevé le groupe B après une troisième victoire de rang, cette fois acquise contre l’Italie (2-1) dans un remake de la finale de 2021.

Les Russes ont pourtant mal entamé leur dernier duel après la défaite de Roman Safiullin (ATP 167), battu en deux sets, 7-6 (5), 6-3, par Jannik Sinner (ATP 10). Mais Daniil Medvedev (ATP 2) a ensuite battu Matteo Berrettini (ATP 7) dans le duel des N.1 après un match en trois sets (6-2, 6-7 (5), 6-4). Le double décisif est tombé dans l’escarcelle de Safiullin et Medvedev, tombeurs de Sinner et Berrettini 5-7, 6-4 et 10/5.

Dans la foulée, le Canada avait l’obligation de s’imposer contre l’Allemagne pour remporter le groupe C et rejoindre les demies. Grâce à Denis Shapovalov (ATP 14) et Felix Auger-Aliassime (ATP 11), respectivement vainqueurs de Jan-Lennard Struff (ATP 51) et Alexander Zverev (ATP 3), le Canada n’a pas dû attendre le double décisif. Shapovalov s’est imposé 7-6 (5), 4-6, 6-3 alors que ‘FAA’a pris la mesure du champion olympique au terme d’une âpre bataille de trois sets (6-4, 4-6, 6-3). Malgré une défaite 3-0 contre les États-Unis en début de compétition, le Canada termine premier de son groupe avec 2 victoires et 1 défaite.

La Russie et le Canada rejoignent la Pologne et l’Espagne, les deux premières nations qualifiées pour le dernier carré, qui s’affronteront vendredi.