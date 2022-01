Dakar: Lategan s’offre la 5e étape en auto devant Loeb, Al-Attiyah reste leader

Le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) a remporté jeudi la cinquième étape du Dakar 2022, suivi du Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Prodrive) à 1:58 et de l’Argentin Lucio Alvarez (Toyota) à 2:10.

Dans cette étape où les voitures ne bénéficiaient pas de la trace des motos pour la première fois du rallye, le premier du classement général, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), et son copilote Matthieu Baumel, qui se sont élancés en tête, ont limité la casse en ne perdant que 4:53 sur le vainqueur du jour.

Au général, le Qatarien ne concède que 2:55 sur son dauphin Sébastien Loeb, qui pointe toujours à plus d’une demi-heure (35: 10).

Le troisième de l’étape, Alvarez (Toyota), occupe toujours la même position au classement général à 51: 15.

Les Audi ont continué à souffrir jeudi. Mercredi, le Français Stéphane Peterhansel avait perdu beaucoup de temps en raison d’un amortisseur cassé. Jeudi, son équipier Carlos Sainz a connu le même sort. L’Espagnol a dû s’arrêter après 201 km alors qu’il se trouvait en cinquième position. Une heure plus tard, Peterhansel, dont le classement est compromis, est arrivé sur les lieux et a donné une pièce de rechange à son équipier. Sainz a terminé l’étape à plus d’une heure, alors que Peterhansel n’était pas encore arrivé.