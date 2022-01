Dakar: Toby Price remporte la 5e étape, la course arrêtée

L’Australien Toby Price a remporté jeudi la cinquième étape du Dakar 2022 à Riyad, alors que la course est arrêtée pour une raison inconnue aux alentours de 12h00 locale (10h00 de Paris) pour les motards encore en course et le Dakar Classic pour une raison inconnue.

A l’arrivée de cette spéciale de 346 km autour de la capitale, le pilote KTM devance l’Italien Danilo Petrucci (KTM) de 4:14 et le Botswanais Ross Branch de 4:16.

Avant la reprise de la course, le classement général provisoire n’affiche aucun changement, l’Anglais Sam Sunderland (Gasgas) devançant l’Autrichien Matthias Walkner (KTM) de plus de 2 minutes et le Français Adrien Van Beveren de six.

Jérôme Martiny (Husqvarna) a signé le 39e temps, à 33: 03 de Price, et pointe également au 39e rang au général, à 2h31: 50.

"Devant une forte mobilisation des moyens de secours aériens dédiés aux courses des motos et du Dakar Classic, la direction de course a décidé, un peu après midi, de stopper leurs déroulements afin d’assurer la sécurité des concurrents. La course auto qui se déroule dans un autre secteur et avec un dispositif aérien de secours indépendant n’a pas été impactée", a écrit l’organisation, précisant que les résultats des catégories moto et du Dakar Classic seront adaptés à la situation selon les règlements en vigueurs.