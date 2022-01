Les 8 folies technologiques du salon CES 2022 de Las Vegas

Le monde des nouvelles technologies fait son show du 5 au 8 janvier 2020 dans les salons du prestigieux CES de Las Vegas.

Virtuel en 2021, bien réel en 2022, l’incontournable salon mondial Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas rassemble du 5 à 8 janvier 2022 tout le petit monde des nouvelles technologies et de l’électronique grand public. En ligne de mire: des promesses folles, des prototypes vertigineux, des nouveautés qui ouvrent un monde de possibilités.

Quelles sont les grandes tendances de l’édition 2022 du CES? Quels sont les futurs produits les plus spectaculaires? Découvrez-le ci-dessous dans notre sélection des 8 folies technologiques repérées dans les halls de la cité du vice.

1. Le renouveau du PC pliant

Un an la présentation Lenovo ThinkPad X1 Fold, le concept de PC portable pliant prend une nouvelle dimension avec l’Asus Zenbook Fold 17. Dépliée, la machine s’appuie sur un écran de 17,3 pouces de diagonale. Pliée, elle bénéficie de deux écrans de 12,5 pouces. Prix: à partir de 3999€.

2. L’écran ultra immersif

Moniteur immersif et atypique, le Samsung Odyssey Ark fait dans la démesure: celle de sa diagonale (55 pouces), celle de sa courbure extrême. Pour renforcer l’immersion comme dans un cockpit, l’écran bascule à 90 degrés pour adopter une impressionnante position verticale.

En position verticale, ce moniteur hors norme de Samsung affiche une pléiade d’informations et d’écrans successifs. Twitter

3. Le pare-brise en réalité augmentée

C’est un concept prometteur qui progresse d’année en année: injecter toute une série d’informations visuelles directement sur votre pare-brise, tout en s’intégrant à l’environnement. Exemple: ce système présenté par AGC et EyeLights cercle de rouge un cycliste que vous vous préparez à dépasser.

4. Le collier connecté

À fixer au cou de votre chien, le Smart Dog Collar de la start-up française Invoxia abrite une carte SIM qui permet de géolocaliser votre compagnon en temps réel. Moyennent un abonnement mensuel, le dispositif surveille aussi la santé de l’animal, en décortiquant notamment son rythme cardiaque.

Ce collier connecté vous permet de suivi pas à pas les déplacements de votre chien. Internet

5. La lampe qui aide les dyslexiques

Basée à Rennes (France), la société Lili Light for Life profite du CES 2022 pour annoncer la commercialisation mondiale de sa lampe qui aide les personnes dyslexiques. "La technologie de la lampe Lili émet des flashs lumineux, quasiment imperceptibles à l’œil nu, qui rendent la perception de l’écrit plus précise pour nombre de personnes dyslexiques", précise ses promoteurs. Prix: 349€.

La lampe émet des flashs lumineux qui faciliteraient la lecture des personnes dyslexiques. Internet

6. Le tracteur autonome

Le constructeur d’engins agricoles John Deere est formel: il sera en mesure de commercialiser courant 2022 son tracteur 8R 410 dans une version entièrement autonome. Via ses douze caméras et son système de guidage GPS, le véhicule est susceptible de travailler sur un champ sans conducteur, pendant huit à dix heures.

7. La station de santé réinventée

Pionnier de la santé connectée, la société française Withings pousse un cran plus le concept de balance connectée. En cours de validation auprès des autorités de santé, le Body Scan est présenté comme une station de santé, capable par exemple sur papier d’effectuer un bilan cardiaque et de détecter des neuropathies.

8. Le PlayStation VR passe la deuxième

Un peu plus de cinq ans après le lancement du PlayStation VR, Sony lève enfin le voile sur la deuxième version de son casque de réalité virtuelle. Le PlayStation VR2 se connectera à la PS5 via un seul câble pour vous immerger à 360 degrés dans des jeux et des expériences visuelles et sensorielles.

Parmi les nouveautés: un petit moteur intégré fera vibrer le casque, comme pour faire ressentir le souffle d’une balle qui frôle votre tempe.

+ Sony a présenté des images de son premier jeu PlayStation VR2: